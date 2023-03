Orange znów rozdaje internet – jak odebrać GB za darmo?

Zawsze dobrze mieć przynajmniej kilka dodatkowych gigabajtów w zanadrzu, bo zawsze mogą się przydać. Orange znów rozpieszcza swoich klientów, rozdając im pakiet internetu w prezencie. Ile tym razem można odebrać i jak to zrobić?

Internet za darmo dla klientów Orange po meczu Polski z Albanią

Jeśli oglądaliście wczoraj wieczorem mecz reprezentacji Polski z Albanią, to doskonale wiecie, jakim wynikiem się zakończył – Polacy pokonali Albańczyków 1:0. Czy nasza kadra narodowa zrehabilitowała się w ten sposób po dosłownie przerżniętym meczu z Czechami w zeszły piątek? Pozostawiam to do Waszej oceny, choć prawdopodobnie każdy wolałby jednak o tym spotkaniu zapomnieć.

źródło: Orange

W ramach cyklicznej promocji „GB za gole” Orange regularnie obdarowuje swoich klientów po meczach polskich piłkarzy. Po przegranym meczu z Czechami klienci tego operatora mogli odebrać 5 GB, natomiast teraz, po wygranym spotkaniu z reprezentacją Albanii, do zgarnięcia jest aż 8 GB. Jak je otrzymać?

Bardzo prosto. Można to zrobić, korzystając z aplikacji Mój Orange – wystarczy ją uruchomić i przejść do zakładki „dla Ciebie” lub „dla Firm”. Ewentualnie można wysłać SMS o treści KORAB na numer 233. Opłata za wysłany SMS jest zgodna z cennikiem taryfy, z której korzysta klient. Użytkownicy oferty Flex również mogą odebrać 8 GB – w tym celu trzeba wejść do aplikacji, a następnie do sekcji „Kody promocyjne” i wpisać w odpowiednim polu kod KORAB.

Jak długo można korzystać z dodatkowych gigabajtów?

Osoby, które są zaznajomione z promocją „GB za gole”, wiedzą, że operator nie daje wiele czasu na wykorzystanie darmowych gigabajtów. Po aktywacji bonusowego pakietu jest na to 7 dni. Co ważne: można je wykorzystać wyłącznie na terenie Polski, w roamingu (nawet w krajach Unii Europejskiej i EOG) już nie.

Należy też się pospieszyć, ponieważ dodatkowe 8 GB można aktywować w ramach tej promocji jeszcze tylko dzisiaj, tj. 28 marca 2023 roku, do godziny 22:51.

Regulamin promocji „GB za gole” – obowiązuje od 24 marca 2023 roku (PDF)