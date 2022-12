Nowa Motorola to flagowiec w każdym calu

Motorola zaprezentowała dwa nowe smartfony – flagowy moto X40 oraz moto g53, czyli urządzenie ze zdecydowanie niższej półki. Teraz przyjrzyjmy się bliżej temu pierwszemu. A jest na co patrzeć, bo Motorola moto X40 to pod wieloma względami kawał porządnego sprzętu.

Motorola moto X40 – specyfikacja

Front moto X40 wypełnia ekran o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2400×1080 pikseli. To nie byle jaki wyświetlacz, bowiem jest to 10-bitowy panel OLED z odświeżaniem na poziomie 165 Hz i obsługą HDR10+. Został z nim też zintegrowany czytnik linii papilarnych.

Jednym z najważniejszych aspektów, który mówi nam o tym, że mamy do czynienia z flagowcem, jest procesor. Motorola moto X40 napędzana jest najnowszym i najmocniejszym układem od Qualcomma – Snapdragon 8 Gen 2. O utrzymanie jego temperatury w ryzach ma dbać 11-warstwowy system chłodzenia z dużą komorą parową. Chipset jest wspierany przez 8 lub 12 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5X. Do tego użytkownik będzie miał do dyspozycji 128, 256 lub nawet 512 GB pamięci wbudowanej UFS 4.0, zatem obecnie najszybszej na rynku.

źródło: Lenovo

Nie ma za to slotu na karty microSD i gniazda słuchawkowego. Smartfon został wyposażony również w akumulator o pojemności 4600 mAh. Można go naładować przy pomocy przewodowej ładowarki o mocy 125 W, dzięki której uzyskanie 50% będzie możliwe po zaledwie 7 minutach. Jest też ładowanie indukcyjnie, choć obsługuje ono zaledwie 15 W.

Jeśli chodzi o kwestię fotografii, główny obiektyw to matryca o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Tuż obok niego znalazł się 50 Mpix aparat ultraszerokokątny z obiektywem o kącie widzenia 117°. Ma on autofokus, który pozwoli na robienie zdjęć makro. Na tyle ulokowano też 12 Mpix teleobiektyw z dwukrotnym zbliżeniem optycznym. Selfie użytkownik będzie mógł zaś zrobić aparatem o rozdzielczości 60 Mpix.

źródło: Motorola

Flagowa jest również jakość wykonania. Tył został pokryty szkłem Gorilla Glass Victus o matowym wykończeniu, dopełnia go ramka wykonana z aluminium 7000. Konstrukcja jest wodoszczelna zgodnie z certyfikatem IP68, zatem nową Motorolę można zanurzyć na głębokość 1,5 metra do 30 minut. Urządzenie po wyjęciu z pudełka będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13 z autorską nakładką Motoroli.

Motorola moto X40 – cena i dostępność

Póki co Motorola zaprezentowała ten smartfon tylko w Chinach. Tam też przedsprzedaż ruszyła w dniu premiery, a oficjalny start regularnej sprzedaży zaplanowano na 22 grudnia br. Podstawowa wersja 8/128 GB została wyceniona na 3399 juanów (równowartość ~2200 złotych), a za najbardziej wypasioną 12/512 GB Chińczycy zapłacą 4299 juanów (~2800 złotych).

Na razie nie wiemy, kiedy Motorola wprowadzi ten smartfon do Polski i pod jaką nazwą. Pamiętamy, że poprzednia moto X30 na naszym rynku nazywała się edge 30 pro. Spodziewamy się, że historia się powtórzy w przypadku modelu Motorola moto X40.