Revolut wprowadza kolejną nowość, tym razem dla właścicieli samochodów

Revolut nieustannie rozszerza swoją ofertę. Dziś poinformował o kolejnej nowości, przygotowanej z myślą o kierowcach. Na użytkowników czekają atrakcyjne warunki i rabaty.

Revolut Car Insurance zaoferuje ubezpieczenie samochodu

Fintech poinformował dziś, że wprowadzi na europejski rynek innowacyjne ubezpieczenia komunikacyjne, które cechować się będą dużą elastycznością, atrakcyjną ceną oraz szybką i prostą konfiguracją polisy. W pierwszej kolejności zostaną one zaoferowane klientom w Irlandii, ale można oczekiwać, że z czasem z nowej oferty będą mogli skorzystać również użytkownicy w innych krajach, w tym w Polsce (aczkolwiek na tę chwilę tego nie zadeklarowano oficjalnie).

źródło: Revolut

Revolut zapewnia, że oferta ubezpieczeniowa ma być elastyczna, a cena polisy „przejrzysta” i w dodatku nawet o 30% niższa niż u kolejnego najtańszego dostawcy na rynku. Co więcej, użytkownicy, którzy zdecydują się na opcję Smart Driving (ma ona poprzez łatwą instalację połączyć się z ich samochodem), mogą liczyć na dodatkowy rabat nawet do 25% (dotyczy to jednak tylko „uprawnionych klientów”).

Czym jest wspomniana przed chwilą opcja Smart Driving? Uprawnia ona do indywidualnego wyliczenia kosztu polisy na podstawie stylu jazdy i zachowań za kierownicą danego użytkownika. Może być ona zatem korzystna dla osób, które jeżdżą bezpiecznie i odpowiedzialnie oraz stosują się do przepisów drogowych.

Revolut zapewnia, że konfiguracja polisy ma być szybka i łatwa oraz zaoferuje cyfrowy onboarding – klienci mają otrzymać ofertę w mniej niż 5 minut, znacznie szybciej, niż aktualnie przyjęty, rynkowy standard na irlandzkim rynku. Będą oni też mogli wybrać, czy chcą opłacać składkę co miesiąc, czy od razu zapłacić za cały rok z góry. Ponadto fintech informuje o możliwości bezpłatnego anulowania umowy w dowolnym momencie jej trwania.

Jak wykupić Revolut Car Insurance?

Zainteresowani klienci w Irlandii mogą zapisać się na listę oczekujących. Osoby, które to zrobią do 13 kwietnia 2023 roku i następnie wykupią polisę do 30 maja 2024 roku, będą miały szansę wygrać 2500 euro (równowartość ~11700 złotych). Warunki promocji znajdziecie na tej stronie – jednym z najważniejszym jest to, że zwycięzca zostanie ogłoszony 15 czerwca 2024 roku, a nagroda trafi na jego konto do 30 czerwca 2024 roku. Warunkiem otrzymania nagrody jest nieanulowanie polisy przed 15 czerwca 2024 roku.

Przy okazji warto wspomnieć, że Revolut poinformował, iż z jego aplikacji korzysta już ponad 28 mln osób na całym świecie (jeszcze cztery tygodnie było ich o milion mniej).