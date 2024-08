Nowe smartfony Infinix Zero 40 i Zero 40 5G to mega kozacy

Do oferty marki dołączyły dwa nowe modele, które mają mnóstwo zalet i niewiele wad, jednak nie każdemu użytkownikowi muszą one przeszkadzać.

Smartfon Infinix Zero 40 i Infinix Zero 40 5G będą mocną konkurencją na rynku

W tym przypadku podobna jest nie tylko nazwa, ale też większa część specyfikacji technicznej. Oba urządzenia wyposażone są w obustronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości Full HD+ 2436×1080 pikseli i jasności do 1300 nitów, który chroni szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji. W modelu Zero 40 maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 120 Hz, a w Zero 40 5G – 144 Hz. Nie zabrakło też obsługi 10-bitowej głębi koloru, 100% palety barw DCI-P3 i HDR.

Infinix Zero 40 (źródło: producent)

Jedno i drugie urządzenie oferuje też taki sam zestaw aparatów. Na przodzie umieszczono 50 Mpix aparat z matrycą ISOCELL JN1, przysłoną f/2.45 i PDAF, natomiast na tyle trio 108 Mpix z sensorem ISOCELL HM6, f/1.75 i optyczną stabilizacją obrazu + 50 Mpix (f/2.0) z obiektywem ultraszerokokątnym i PDAF + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Użytkownicy dostaną również do dyspozycji fabrycznie zainstalowaną aplikację GoPro Quik, dzięki której smartfon może posłużyć jako ekran podglądu kadru dla kamery GoPro oraz być wykorzystywany do zmiany trybów jej pracy.

Oba modele oferują też od 256 do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, aczkolwiek w Zero 40 są to kości UFS 2.2, a w Zero 40 5G – UFS 3.1. Podobna jest również pojemność akumulatora – 5000 mAh – i obsługa ładowania przewodowego o mocy 45 W oraz zwrotnego 10 W, lecz Zero 40 5G dodatkowo można ładować indukcyjnie z mocą 20 W. Ponadto w jednym i drugim urządzeniu znajdziemy głośniki stereo z dźwiękiem JBL i certyfikatem Hi-Res Audio, ekranowy czytnik linii papilarnych, moduł NFC, radio FM i emiter podczerwieni.

Infinix Zero 40 5G (źródło: producent)

Największymi różnicami są procesor oraz ilość pamięci operacyjnej. Infinix Zero 40 ma na pokładzie układ MediaTek Helio G100 (6 nm) i 8 GB RAM LPDDR4X, podczas gdy Zero 40 5G SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultimate (4 nm) i 12 GB RAM LPDDR5X. Ponadto ten pierwszy nagrywa wideo maksymalnie w 2K w 30 klatkach na sekundę, a drugi 4K w 60 klatkach.

Oba smartfony mają fabrycznie wgrany system Android 14 z nakładką XOS 14.5 i dostaną (tylko) dwie aktualizacje Androida oraz łatki bezpieczeństwa przez 3 lata. Jeden i drugi ma też certyfikat IP54. Model Zero 40 ma wymiary 164,31×74,6×7,7 mm i waży 180 gramów, a Zero 40 5G – 164,31×74,74×7,9 mm i 195 gramów.

Infinix Zero 40 i Infinix Zero 40 5G – cena

Producent poinformował, że model Zero 40 będzie kosztował od 289 dolarów (równowartość około 1120 złotych), a Zero 40 5G od 399 dolarów (około 1545 złotych). Na tę chwilę nie potwierdzono dostępności tych nowości w Polsce.