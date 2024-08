Nowy Harry Potter na premierę w PlayStation Plus (i nie tylko)

Kiedy chodziłem do szkoły, wrzesień nie mógł się dobrze kojarzyć – to był koniec wakacji i ciepłych dni, a początek jesiennych kurtek i kartkówek. Teraz młodzi mają lepiej – mogą sobie chociaż na pocieszenie odebrać kilka gier na w ramach subskrypcji PlayStation Plus.

Harry Potter: Quidditch Champions w PS Plus

Nieczęsto się zdarza, żeby gra lądowała na premierę w abonamencie PlayStation. Ostatnią produkcją, która w ten sposób zadebiutowała na konsoli Sony, jest Foamstars wydany w lutym 2024 roku. Coś mi jednak podpowiada, że Harry Potter: Quidditch Champions będzie bardzo chętnie pobieranym tytułem.

Gra, jak możecie się domyślić, będzie skupiać się na najpopularniejszym sporcie w świecie czarodziejów. Twórcy wiedzą, że nie każdy jest fanem rozgrywek sieciowych, dlatego oprócz klasycznych meczy PvP, w Harry Potter: Quidditch Champions będziemy mogli prowadzić rozgrywki w trzyosobowej kooperacji lub zdecydować się na tryb kariery.

To, jak będzie wyglądał dla nas mecz, ma zależeć od wybranej roli zawodnika: ścigający, szukacz, obrońca oraz pałkarz. W ramach ciekawostki dodam, że nie jest to pierwsze podejście do tematu – Harry Potter: Mistrzostwa Świata w Quidditchu z 2003 roku również poświęcony był wyłącznie magicznej dyscyplinie.

MLB The Show 24

Jeżeli jednak wolicie grać w tytuły oparte na prawdziwych sportach, wkrótce będziecie mogli zainstalować symulator bejsbolisty. Wiadomo, że popularność bejsbolu jako sportu w Polsce oscyluje gdzieś pomiędzy wyścigami na hulajnogach a podwodnym hokejem, ale kto wie, czy nowy MLB nie będzie dla Was miłą odskocznią od EA Sports FC czy NBA 2K.

Little Nightmares II

Na szczęście trzeci tytuł udostępniony w ramach PlayStation Plus nie ma nic wspólnego ze sportem. Zamiast tego wcielamy się w rolę Mono, który wraz z Six, bohaterką pierwszej części Little Nightmares, chce wiedzieć, jaka tajemnica kryje się za Wieżą Sygnałową.

Czy Little Nightmares II to tytuł warty sprawdzenia? Cóż, istnieją dwie przesłanki, które sugerują, że warto dać grze szansę. Pierwsza – agregaty ocen podpowiadają, że gra na różnych platformach może pochwalić się średnią w okolicach 80/100. Druga – powstaje Little Nightmares III, który zadebiutuje na rynku w 2025 roku.

Kiedy odbierzemy nowe gry we wrześniowym PlayStation Plus?

Harry Potter: Quidditch Champions, MLB The Show 24 i Little Nightmares II będą dostępne ramach subskrypcji Sony od 3 września do 30 września 2024 roku. Macie zatem jeszcze kilka dni na odebranie sierpniowego PS Plusa z Lego Star Wars: Saga Skywalkerów, Five Nights At Freddy’s Security Breach i Ender Liilies: Quietus of the Knights.