Ani Ultra, ani Slim. Nowy składany Samsung będzie nazywał się jeszcze inaczej

Wiedzieliśmy, że Samsung jeszcze w tym roku wprowadzi na rynek trzeci składany smartfon. Nie byliśmy natomiast pewni jego nazwy. W końcu jednak ją poznaliśmy i będzie ona inna niż się spodziewaliśmy. Ponadto dowiedzieliśmy się kolejnych rzeczy o tym nadchodzącym coraz większymi krokami sprzęcie.

Ani Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, ani Galaxy Z Fold 6 Slim

Producentowi z Korei Południowej wyjątkowo długo udało się utrzymać ten model w tajemnicy. Początkowo myśleliśmy, że będzie to przystępniejsza cenowo wersja Galaxy Z Fold 6, lecz później okazało się, że ma to być jednak jeszcze wyżej pozycjonowane składane urządzenie, które zadebiutuje na rynku jako Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Później jednak pojawiły się informacje, że zamiast na dopisek „Ultra”, Koreańczycy zdecydowali się na „Slim”, ponieważ smartfon będzie smuklejszy niż Galaxy Z Fold 6, który po złożeniu ma grubość 12,1 mm, co czyni go jednym z najgrubszych składaków na rynku (czego nie omieszkał wypomnieć Honor).

Okazuje się, że także ta nazwa nie zostanie użyta w przypadku tego urządzenia. Renomowany informator, Evan Blass, poinformował, że będzie to smartfon Samsung Galaxy Z Fold Special Edition. Mając na uwadze fakt, że Evan Blass jest wysoce wiarygodny, możemy spodziewać się, że ostatecznie właśnie pod taką nazwą zadebiutuje na rynku ten składak.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold Special Edition będzie mocno różnił się od Galaxy Z Fold 6

Dopisek „Ultra” lub „Slim” wskazywałby, że mamy do czynienia z nieco lepszą lub po prostu smuklejszą wersją Galaxy Z Fold 6, a tymczasem coraz więcej wskazuje na to, że będzie to zupełnie inny sprzęt pod względem specyfikacji.

W jego wnętrzu znajdzie się 8-calowy wyświetlacz, a na zewnątrz 6,5-calowy, podczas gdy Galaxy Z Fold 6 ma w środku 7,6-calowy ekran, a na zewnątrz 6,3-calowy. Ponadto w tym modelu zrezygnowano ze wsparcia dla obsługi rysikiem S Pen, aby zmniejszyć jego grubość.

Wspomniany już Evan Blass ujawnił, że po rozłożeniu Samsung Galaxy Z Fold Special Edition będzie miał 4,9 mm grubości, a po złożeniu 10,6 mm, czyli o odpowiednio 0,7 i 1,5 mm mniej niż Galaxy Z Fold 6 (który mierzy w takich pozycjach 5,6 i 12,1 mm).

Dowiedzieliśmy się również, że urządzenie otrzyma aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, który zapewni 2x zoom „jakości optycznej”. Nie powinno jednak zabraknąć też standardowego teleobiektywu, lecz nie wiemy, czy będzie on miał 3x, czy 5x zoom optyczny.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition – kiedy premiera?

Data premiery nowego modelu z serii Galaxy Z Fold wciąż nie jest znana, lecz mówi się, że Koreańczycy wprowadzą go na rynek w październiku 2024 roku. Jego dostępność ma być jednak ograniczona jedynie do dwóch krajów: Korei Południowej i Chin, gdzie model ten może zadebiutować pod jeszcze inną nazwą – jako Samsung W25.