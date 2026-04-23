Honor 600 i Honor 600 Pro (źródło: Honor)
Smartfony

Honor 600 nie pozamiata w Europie. Ceny są dużo wyższe niż się spodziewaliśmy

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro zadebiutował dziś w Europie. Producent podał sugerowane ceny i są one dużo wyższe od tych, jakich się spodziewaliśmy.

Tyle będzie kosztował smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro. Cena jest wysoka

Chiński producent oficjalnie zapowiedział, że smartfon Honor 600 będzie dostępny w Europie w trzech wersjach:

  • 128 GB za 549,99 euro (równowartość około 2340 złotych),
  • 256 GB za 649,99 euro (~2760 złotych),
  • 512 GB za 699,99 euro (~2975 złotych).

Z kolei smartfon Honor 600 Pro będzie sprzedawany w Europie w tylko jednej konfiguracji – z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej – za 999,99 euro (~4250 złotych). Na oba modele przygotowano specjalną ofertę premierową.

W jej ramach smartfon Honor 600 w wersjach 256 i 512 GB ma być sprzedawany od 499,99 euro (~2125 złotych) z dodatkową, roczną gwarancją na ekran w prezencie, natomiast Honor 600 Pro za 799,99 euro (~3400 złotych). Do niego ma być dodawany tablet Honor Pad X8a lub Honor Choice Projector Air Pro (do wyboru). Do tego klienci dostaną słuchawki Honor Choice Headphones Lite i 12-miesięczną gwarancję na ekran.

To jednak wciąż wyższe ceny niż się spodziewaliśmy, ponieważ wiarygodne źródło twierdziło, że smartfon Honor 600 będzie sprzedawany w Europie od ~400 euro, a Honor 600 Pro za ~630 euro. Jak widać, informacje te nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości.

Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro zadebiutuje w Polsce, ale można spodziewać się, że już wkrótce. Nie wiemy też, jaka oferta przedsprzedażowa będzie obowiązywała w kraju nad Wisłą.

Honor 600 i Honor 600 Pro – porównanie specyfikacji

Honor 600Honor 600 Pro
smartfon honor 600 smartphonesmartfon honor 600 pro smartphone
WyświetlaczAMOLED
6,57 cala
2728×1264 pikseli
458 ppi
120 Hz
jasność do 8000 nitów
ekranowy czytnik linii papilarnych		AMOLED
6,57 cala
2728×1264 pikseli
458 ppi
120 Hz
jasność do 8000 nitów
ekranowy czytnik linii papilarnych
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Adreno 722 GPU		Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Adreno 830 GPU
RAM8/12 GB12 GB
Pamięć wbudowana128/256/512 GB256/512 GB
Akumulator7000 mAh
(6400 mAh w Europie)
ładowanie przewodowe do 80 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W		7000 mAh
(6400 mAh w Europie)
ładowanie przewodowe do 80 W
ładowanie indukcyjne do 50 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W
Aparat na przodzie50 Mpix
f/2.0		50 Mpix
f/2.0
Aparat na tyle– główny 200 Mpix (1/1,4″; f/1.9) z OIS i EIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (112° FOV) z autofokusem		– główny 200 Mpix (1/1,4″; f/1.9) z OIS i EIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (112° FOV) z autofokusem
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z OIS i 3,5x zoomem optycznym
Głośniki stereoTAKTAK
Łączność5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 2,4 i 5 GHz, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, eSIM, USB-C (USB 2.0)5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, eSIM, USB-C (USB 2.0)
Wymiary156×74,7×7,8 mm156×74,7×7,8 mm
Waga190 gramów200 gramów
OdpornośćIP68, IP69, IP69KIP68, IP69, IP69K
System operacyjnyAndroid 16
MagicOS 10
aktualizacje przez 6 lat		Android 16
MagicOS 10
aktualizacje przez 6 lat
Dostępne kolorybiały, czarny, pomarańczowybiały, czarny, pomarańczowy
Cena w Europie128 GB – 549,99 euro
256 GB – 649,99 euro
512 GB – 699,99 euro		999,99 euro
Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

Obserwuj nas