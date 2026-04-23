Honor 600 nie pozamiata w Europie. Ceny są dużo wyższe niż się spodziewaliśmy

Smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro zadebiutował dziś w Europie. Producent podał sugerowane ceny i są one dużo wyższe od tych, jakich się spodziewaliśmy.

Tyle będzie kosztował smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro. Cena jest wysoka

Chiński producent oficjalnie zapowiedział, że smartfon Honor 600 będzie dostępny w Europie w trzech wersjach:

128 GB za 549,99 euro (równowartość około 2340 złotych),

256 GB za 649,99 euro (~2760 złotych),

512 GB za 699,99 euro (~2975 złotych).

Z kolei smartfon Honor 600 Pro będzie sprzedawany w Europie w tylko jednej konfiguracji – z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej – za 999,99 euro (~4250 złotych). Na oba modele przygotowano specjalną ofertę premierową.

W jej ramach smartfon Honor 600 w wersjach 256 i 512 GB ma być sprzedawany od 499,99 euro (~2125 złotych) z dodatkową, roczną gwarancją na ekran w prezencie, natomiast Honor 600 Pro za 799,99 euro (~3400 złotych). Do niego ma być dodawany tablet Honor Pad X8a lub Honor Choice Projector Air Pro (do wyboru). Do tego klienci dostaną słuchawki Honor Choice Headphones Lite i 12-miesięczną gwarancję na ekran.

To jednak wciąż wyższe ceny niż się spodziewaliśmy, ponieważ wiarygodne źródło twierdziło, że smartfon Honor 600 będzie sprzedawany w Europie od ~400 euro, a Honor 600 Pro za ~630 euro. Jak widać, informacje te nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości.

Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro zadebiutuje w Polsce, ale można spodziewać się, że już wkrótce. Nie wiemy też, jaka oferta przedsprzedażowa będzie obowiązywała w kraju nad Wisłą.

Honor 600 i Honor 600 Pro – porównanie specyfikacji