Honor 600 nie pozamiata w Europie. Ceny są dużo wyższe niż się spodziewaliśmy

Smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro zadebiutował dziś w Europie. Producent podał sugerowane ceny i są one dużo wyższe od tych, jakich się spodziewaliśmy.
Tyle będzie kosztował smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro. Cena jest wysoka
Chiński producent oficjalnie zapowiedział, że smartfon Honor 600 będzie dostępny w Europie w trzech wersjach:
- 128 GB za 549,99 euro (równowartość około 2340 złotych),
- 256 GB za 649,99 euro (~2760 złotych),
- 512 GB za 699,99 euro (~2975 złotych).
Z kolei smartfon Honor 600 Pro będzie sprzedawany w Europie w tylko jednej konfiguracji – z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej – za 999,99 euro (~4250 złotych). Na oba modele przygotowano specjalną ofertę premierową.
W jej ramach smartfon Honor 600 w wersjach 256 i 512 GB ma być sprzedawany od 499,99 euro (~2125 złotych) z dodatkową, roczną gwarancją na ekran w prezencie, natomiast Honor 600 Pro za 799,99 euro (~3400 złotych). Do niego ma być dodawany tablet Honor Pad X8a lub Honor Choice Projector Air Pro (do wyboru). Do tego klienci dostaną słuchawki Honor Choice Headphones Lite i 12-miesięczną gwarancję na ekran.
To jednak wciąż wyższe ceny niż się spodziewaliśmy, ponieważ wiarygodne źródło twierdziło, że smartfon Honor 600 będzie sprzedawany w Europie od ~400 euro, a Honor 600 Pro za ~630 euro. Jak widać, informacje te nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości.
Na tę chwilę nie wiadomo, kiedy smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro zadebiutuje w Polsce, ale można spodziewać się, że już wkrótce. Nie wiemy też, jaka oferta przedsprzedażowa będzie obowiązywała w kraju nad Wisłą.
Honor 600 i Honor 600 Pro – porównanie specyfikacji
|Honor 600
|Honor 600 Pro
|Wyświetlacz
|AMOLED
6,57 cala
2728×1264 pikseli
458 ppi
120 Hz
jasność do 8000 nitów
ekranowy czytnik linii papilarnych
|AMOLED
6,57 cala
2728×1264 pikseli
458 ppi
120 Hz
jasność do 8000 nitów
ekranowy czytnik linii papilarnych
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Adreno 722 GPU
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Adreno 830 GPU
|RAM
|8/12 GB
|12 GB
|Pamięć wbudowana
|128/256/512 GB
|256/512 GB
|Akumulator
|7000 mAh
(6400 mAh w Europie)
ładowanie przewodowe do 80 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W
|7000 mAh
(6400 mAh w Europie)
ładowanie przewodowe do 80 W
ładowanie indukcyjne do 50 W
zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W
|Aparat na przodzie
|50 Mpix
f/2.0
|50 Mpix
f/2.0
|Aparat na tyle
|– główny 200 Mpix (1/1,4″; f/1.9) z OIS i EIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (112° FOV) z autofokusem
|– główny 200 Mpix (1/1,4″; f/1.9) z OIS i EIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (112° FOV) z autofokusem
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z OIS i 3,5x zoomem optycznym
|Głośniki stereo
|TAK
|TAK
|Łączność
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 2,4 i 5 GHz, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, eSIM, USB-C (USB 2.0)
|5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, NFC, pilot na podczerwień, dual SIM, eSIM, USB-C (USB 2.0)
|Wymiary
|156×74,7×7,8 mm
|156×74,7×7,8 mm
|Waga
|190 gramów
|200 gramów
|Odporność
|IP68, IP69, IP69K
|IP68, IP69, IP69K
|System operacyjny
|Android 16
MagicOS 10
aktualizacje przez 6 lat
|Android 16
MagicOS 10
aktualizacje przez 6 lat
|Dostępne kolory
|biały, czarny, pomarańczowy
|biały, czarny, pomarańczowy
|Cena w Europie
|128 GB – 549,99 euro
256 GB – 649,99 euro
512 GB – 699,99 euro
|999,99 euro