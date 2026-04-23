Jaki zasięg ma Orange Światłowód? Jest coraz lepiej

Coraz więcej mieszkańców Polski ma dostęp do szybkiego internetu, choć wciąż jego zasięg jest daleki od idealnego. Orange Światłowód dociera jednak do już ponad 10 milionów domów, mieszkań i firm w kraju nad Wisłą według stanu na koniec marca 2026 roku.

Orange Światłowód jest dostępny już w ponad 10 milionach domów, mieszkań i firm

Orange Polska opublikowało wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku, w których znajduje się informacja m.in. na temat zasięgu internetu światłowodowego tego operatora. Na koniec marca 2026 roku docierał on już do 10,1 miliona domów, mieszkań i firm w Polsce. Nie oznacza to jednak, że właśnie tylu klientów ma Orange Światłowód – na koniec pierwszego kwartału 2026 roku ich liczba wynosiła 1,76 miliona, co oznacza przyrost liczby klientów o 34 tysiące w ciągu trzech miesięcy.

Według najnowszych danych, w Polsce jest ponad 16 milionów mieszkań i domów, co oznacza, że Orange Światłowód dociera do ponad 60% z nich. Z kolei w najnowszym raporcie „Polska w zasięgu stacjonarnego dostępu do internetu” podano, że na koniec marca 2026 roku zidentyfikowanych było 9270432 punktów adresowych w Polsce i 8001144 z nich miało dostęp do internetu. Równocześnie aż do 2040688 punktów adresowych nie docierał szybki internet.

Warto przypomnieć, że aktualnie jest dostępna promocja na Orange Światłowód za 39,99 złotych miesięcznie (cena za prędkość do 300 Mbit/s). W obniżonej do 69,99 złotych miesięcznie można też wykupić zestaw, na który składają się Orange Światłowód o prędkości do 300 Mbit/s i abonament komórkowy z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu oraz pakietem 500 GB internetu w kraju, a także pakiet Start TV z 47 kanałami.

Orange zwiększa też zasięg 5G w Polsce

Równocześnie z rozbudową infrastruktury światłowodowej operator zwiększa zasięg sieci mobilnej. W pierwszym kwartale 2026 roku Orange uruchomiło 42 nowe stacje bazowe w Polsce, dzięki czemu ich liczba zwiększyła się do 12713.

Operator modernizuje też wcześniej uruchomione stacje bazowe. W pierwszym kwartale uruchomił 5G w paśmie C na 113 stacjach bazowych oraz 5G na częstotliwości 700 MHz na 127 stacjach. Obecnie 5G Orange dociera do już blisko 87% populacji Polski, a na koniec 2026 roku odsetek ten ma przekroczyć 90%.