Poco C81 i Poco C81X dołączają do oferty Xiaomi

Rodzina smartfonów Xiaomi rozszerzyła się o dwa nowe modele: Poco C81 i Poco C81X. Podobna nazwa wskazuje na wiele cech wspólnych, jednak jest pomiędzy nimi kilka istotnych różnic.

Poco C81 i Poco C81X – podobne smartfony, jednak są pomiędzy nimi istotne różnice

Smartfon Poco C81 jest wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,9 cala, podczas gdy Poco C81X ma 6,88-calowy ekran o rozdzielczości HD+ 1640×720 pikseli. Jeden i drugi ma wycięcie w kształcie litery „V” w górnej części i oferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Motorem napędowym obu modeli jest procesor Unisoc T7250 o maksymalnej częstotliwości taktowania 1,8 GHz, jednak smartfon Poco C81 ma 4 GB RAM, a Poco C81X – 3 GB RAM (LPDDR4X). W jednym i drugim urządzeniu pamięć wbudowana ma już taką samą pojemność – 64 GB i można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności nawet 2 TB.

Kolejną, istotną różnicą jest pojemność akumulatora, ponieważ smartfon Poco C81 ma 6300 mAh, a Poco C81X – 5200 mAh. Maksymalna obsługiwana moc ładowania przewodowego wynosi 15 W. Użytkownik będzie mógł skorzystać też z funkcji zwrotnego ładowania przewodowego o mocy do 7,5 W, aby podładować inne sprzęty.

Nowe smartfony Xiaomi różnią się ponadto fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym i długością wsparcia. W przypadku Poco C81 to Android 16 z HyperOS 3, aktualizacje Androida przez 4 lata i poprawek zabezpieczeń przez 6 lat, a Poco C81X – Android 15 z HyperOS 2, dwie aktualizacje Androida i zabezpieczeń przez 4 lata.

Ponadto oba smartfony wyposażone są w 13 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, złącze słuchawkowe 3,5 mm, port USB-C i obudowę o odporności IP52.

Poco C81 i Poco C81X to bardzo tanie smartfony

Sprzedaż obu modeli rozpocznie się w Indiach 27 kwietnia 2026 roku. Smartfon Poco C81 w konfiguracji 4/64 GB będzie kosztował 10999 rupii (równowartość około 425 złotych), a Poco C81X 3/64 GB – 9999 rupii (~390 złotych).