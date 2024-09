11 cali dla oszczędnych. Tablet Honor Pad X8a debiutuje w Europie

Do europejskich sklepów trafił tablet Honor Pad X8a. Stanowi całkiem interesującą propozycję dla osób, które nie dysponują dużym budżetem, ale liczą na komfortową pracę, przynajmniej w podstawowych zastosowaniach. Bez zbędnego przedłużania, spójrzmy od razu na specyfikację.

Taki jest tablet Honor Pad X8a – specyfikacja

Urządzenie zostało wyposażone w dość leciwy już procesor Qualcomm Snapdragon 680, wspomagany przez 4 GB RAM i 128 GB pamięci na pliki. Można zatem liczyć na dobrą wydajność w podstawowych zadaniach, ale nic ponadto. Plusem ma być za to całkiem długi czas działania: nawet do 14 godzin odtwarzania wideo. To efekt tego, że tablet Honor Pad X8a ma na pokładzie akumulator o pojemności 8300 mAh.

Nieźle prezentuje się również 11-calowy wyświetlacz Full View typu IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, częstotliwości odświeżania 90 Hz i jasności osiągającej maksymalnie 400 nitów. Mamy zatem wysoką ostrość, ale nie docenimy jej poza domem w słoneczny dzień. Dopełnieniem całości w multimedialnym kontekście są zaś cztery głośniki z certyfikatem Hi-Res Audio oraz aparaty 5 Mpix (i z przodu, i z tyłu).

Honor Pad X8a (fot. Honor)

Do tego dochodzi, rzecz jasna, system Android 14 z nakładką MagicOS 8.0, a bezprzewodową łączność zapewniają moduły Bluetooth 5.1 i Wi-Fi 5. Niestety, producent nie przewidział opcji z LTE. Jeśli zaś chodzi o szczegóły na temat projektu, to model ten ma całkowicie metalową konstrukcję o grubości 7,25 mm. Pomimo dużego ekranu waga wynosi niespełna pół kilograma – dokładnie 495 gramów.

Europejską premierę ma za sobą. Ile kosztuje Honor Pad X8a? (cena)

Honor Pad X8a jest już dostępny na europejskim rynku – można go kupić w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Francji. Jego sugerowana cena w naszej części świata wynosi 169 euro (równowartość ~730 złotych).

Przypuszczalnie już niebawem trafi także do polskich sklepów, podobnie jak wcześniej zrobił to model X8, przy czym nie padły jeszcze żadne oficjalne zapowiedzi na ten temat. Jeśli szukasz czegoś podobnego już teraz, możesz sprawdzić nasz ranking, w którym polecamy dobre i tanie tablety.