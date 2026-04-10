W tej cenie to będzie bardzo atrakcyjny smartfon

Już za niespełna dwa tygodnie oficjalnie zadebiutuje smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro. Oba będą dostępne w Europie w bardzo atrakcyjnych cenach.

Smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro mogą zrobić zamieszanie

Renomowany informator Roland Quandt na łamach portalu WinFuture przekazał, że smartfon Honor 600 w wersji z 256 GB pamięci wbudowanej będzie kosztował około 400 euro, co jest dziś równowartością ~1700 złotych. Wariant 512 GB ma być zaś sprzedawany za ~530 euro (~2250 złotych).

W ramach promocji z okazji premiery klienci dostaną jednak wersję 512 GB w cenie wariantu 256 GB. Z kolei za smartfon Honor 600 Pro w konfiguracji 12/512 GB przyjdzie klientom zapłacić ~630 euro (~2680 złotych). Do niego w ramach przedsprzedaży może być dodawany „jeden z tańszych” smartwatchy marki.

Honor 600 i 600 Pro (źródło: WinFuture)

Jaka będzie specyfikacja smartfonów Honor 600 i Honor 600 Pro w Europie?

Smartfony będą miały wiele wspólnego ze sobą, a największymi różnicami będą dodatkowy aparat (teleobiektyw) w modelu Honor 600 Pro, który na dodatek ma obsługiwać szybsze ładowanie przewodowe. Ponadto zaoferuje wydajniejszy procesor i więcej pamięci operacyjnej.

Sprzedawany w Europie smartfon Honor 600, tak samo jak wersja z dopiskiem „Pro”, będą miały jednak akumulator o znacznie mniejszej pojemności niż w Chinach, bo 6400 mAh, a nie aż 9000 mAh.

Honor 600 Honor 600 Pro Wyświetlacz 6,57 cala

2728×1264 piksele

120 Hz

ekranowy czytnik linii papilarnych 6,57 cala

2728×1264 piksele

120 Hz

ekranowy czytnik linii papilarnych Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 2,4 GHz Qualcomm Snapdragon 8 Elite 4,32 GHz RAM 8 GB 12 GB Pamięć wbudowana 256/512 GB 256/512 GB

(wersja 256 GB nie będzie dostępna w każdym kraju) Akumulator 6400 mAh

ładowanie przewodowe do 60 W 6400 mAh

ładowanie przewodowe do 80 W Aparat na przodzie 50 Mpix

f/2.0 50 Mpix

f/2.0 Aparat na tyle – główny 200 Mpix (f/1.9) z OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) z autofokusem – główny 200 Mpix (f/1.9) z OIS

– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) z autofokusem

– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.85) z OIS Łączność 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, NFC, pilot na podczerwień 5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień Grubość 7,34 mm 7,8 mm Waga 180 gramów 195 gramów Odporność IP68 IP68 System operacyjny Android 16

MagicOS 10 Android 16

MagicOS 10 Dostępne kolory czarny, biały, pomarańczowy czarny, biały Cena (w Niemczech) 256 GB – ~400 euro

512 GB – ~530 euro 512 GB – ~630 euro

Oficjalna premiera serii Honor 600 w Europie zaplanowana jest na 23 kwietnia 2026 roku.