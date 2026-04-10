Honor 600 (źródło: WinFuture)
W tej cenie to będzie bardzo atrakcyjny smartfon

Grzegorz Dąbek·
W tej cenie to będzie bardzo atrakcyjny smartfon

Już za niespełna dwa tygodnie oficjalnie zadebiutuje smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro. Oba będą dostępne w Europie w bardzo atrakcyjnych cenach.

Smartfon Honor 600 i Honor 600 Pro mogą zrobić zamieszanie

Renomowany informator Roland Quandt na łamach portalu WinFuture przekazał, że smartfon Honor 600 w wersji z 256 GB pamięci wbudowanej będzie kosztował około 400 euro, co jest dziś równowartością ~1700 złotych. Wariant 512 GB ma być zaś sprzedawany za ~530 euro (~2250 złotych).

W ramach promocji z okazji premiery klienci dostaną jednak wersję 512 GB w cenie wariantu 256 GB. Z kolei za smartfon Honor 600 Pro w konfiguracji 12/512 GB przyjdzie klientom zapłacić ~630 euro (~2680 złotych). Do niego w ramach przedsprzedaży może być dodawany „jeden z tańszych” smartwatchy marki.

Honor 600 i 600 Pro (źródło: WinFuture)

Jaka będzie specyfikacja smartfonów Honor 600 i Honor 600 Pro w Europie?

Smartfony będą miały wiele wspólnego ze sobą, a największymi różnicami będą dodatkowy aparat (teleobiektyw) w modelu Honor 600 Pro, który na dodatek ma obsługiwać szybsze ładowanie przewodowe. Ponadto zaoferuje wydajniejszy procesor i więcej pamięci operacyjnej.

Sprzedawany w Europie smartfon Honor 600, tak samo jak wersja z dopiskiem „Pro”, będą miały jednak akumulator o znacznie mniejszej pojemności niż w Chinach, bo 6400 mAh, a nie aż 9000 mAh.

Honor 600Honor 600 Pro
Wyświetlacz6,57 cala
2728×1264 piksele
120 Hz
ekranowy czytnik linii papilarnych		6,57 cala
2728×1264 piksele
120 Hz
ekranowy czytnik linii papilarnych
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4 2,4 GHzQualcomm Snapdragon 8 Elite 4,32 GHz
RAM8 GB12 GB
Pamięć wbudowana256/512 GB256/512 GB
(wersja 256 GB nie będzie dostępna w każdym kraju)
Akumulator6400 mAh
ładowanie przewodowe do 60 W		6400 mAh
ładowanie przewodowe do 80 W
Aparat na przodzie50 Mpix
f/2.0		50 Mpix
f/2.0
Aparat na tyle– główny 200 Mpix (f/1.9) z OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) z autofokusem		– główny 200 Mpix (f/1.9) z OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2) z autofokusem
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.85) z OIS
Łączność5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, NFC, pilot na podczerwień5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień
Grubość7,34 mm7,8 mm
Waga180 gramów195 gramów
OdpornośćIP68IP68
System operacyjnyAndroid 16
MagicOS 10		Android 16
MagicOS 10
Dostępne koloryczarny, biały, pomarańczowyczarny, biały
Cena (w Niemczech)256 GB – ~400 euro
512 GB – ~530 euro		512 GB – ~630 euro

Oficjalna premiera serii Honor 600 w Europie zaplanowana jest na 23 kwietnia 2026 roku.

