Tim Cook wkrótce opuści Apple? Odpowiedź jest jasna

Kilka dni temu technologicznym światkiem wstrząsnęła informacja, że po piętnastu latach Tim Cook przestanie być CEO Apple, a jego miejsce zajmie John Ternus. Od razu było wiadomo, że rezygnacja ze stanowiska dyrektora generalnego nie oznacza odejścia z firmy. I wygląda na to, że długo nie będzie tego oznaczać, wbrew temu, co niektórzy sugerują.

Tim Cook chce spędzić w Apple jeszcze wiele lat

Podczas spotkania z pracownikami Tim Cook zapewnił, że jest zdrowy i wiąże z nową rolą w Apple – prezesa wykonawczego – poważne plany. – Mam dużo energii i planuję pozostać na tym stanowisku przez długi czas – powiedział, jak relacjonuje Bloomberg. Zadeklarował też pełne wsparcie dla Johna Ternusa, po czym dodał: Apple pozostaje moim najwyższym priorytetem – jest moją esencją i nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej.

Skoro tak jest, to dlaczego Tim Cook zrezygnował z roli CEO? Stwierdził, że trudno byłoby o lepszy moment niż wtedy, gdy Apple radzi sobie tak świetnie, oferta produktowa jest niesamowita, a następca jest w pełni gotowy na przejęcie obowiązków. Do tego ostatniego oficjalnie dojdzie 1 września 2026 roku.

John Ternus i Tim Cook (fot. Apple)

Trudne zadanie przed Johnem Ternusem

To, że John Termus dziedziczy Apple w tak dobrej formie, wcale jednak nie oznacza, że nie stoją przed nim olbrzymie wyzwania. Wręcz przewinie – między innymi czekają go trudne próby utrzymania dobrej passy i nie zepsucia tego, co udało się osiągnąć poprzednikowi. Największym wyzwaniem może być jednak coś innego.

Bloomberg i Apple Insider donoszą, że głównym wyzwaniem dla Johna Ternusa będzie wymiana kadry kierowniczej. Z jednej strony konieczna, gdyż nie brakuje na najwyższych szczeblach specjalistów w wieku emerytalnym (lub bliskim mu), ale z drugiej – niełatwa pod względem morale, jako że nierzadko są to osoby namaszczone jeszcze przez Steve’a Jobsa.

Co więcej, z różnych doniesień wynika, że atmosfera w Apple nie jest tak dobra, jak powinna i jest co najmniej kilka osób na wyższych szczeblach, które autentycznie rozważają odejście. Między innymi ze względu na to, że to nie one zostały wybrane do awansu.