Mega promocja na Disney+. W takiej cenie aż przyjemniej coś obejrzeć

Serwis streamingowy Disney+ zachęca do wykupienia subskrypcji nową, atrakcyjną promocją. Dzięki niej można zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych.

Nowa promocja na dostęp do Disney+ w niższej cenie. Tyle możesz zaoszczędzić

Pod koniec 2025 roku Disney+ zapowiedział, że pakiet Standard będzie kosztował już 34,99 złotych miesięcznie (zamiast 29,99 złotych miesięcznie), a pakiet Premium – 59,99 złotych miesięcznie (zamiast 49,99 złotych miesięcznie). Już na początku 2026 roku pojawiła się jednak promocja, w ramach której można było subskrybować pakiet Standard za 23,99 złotych miesięcznie przez 3 miesiące lub pakiet Premium za 41,99 złotych miesięcznie przez 3 miesiące.

Oferta obowiązywała jednak tylko do 28 stycznia 2026 roku, ale kto ostatecznie z niej nie skorzystał, ma kolejną szansę na zaoszczędzenie… i to nawet nieco większej kwoty. Podczas gdy pakiet Standard, w ramach nowej promocji, ponownie kosztuje 23,99 złotych miesięcznie przez 3 miesiące, to za pakiet Premium zapłacisz „tylko” 39,99 złotych miesięcznie przez 3 miesiące.

Ta promocja pozwoli Ci zaoszczędzić 33 złote, jeśli zdecydujesz się zasubskrybować pakiet Standard i aż 60 złotych, jeżeli wybierzesz pakiet Premium.

Rabat na Disney+ Cię zainteresował? Pamiętaj, jakie warunki ma ta promocja

Najnowsza promocja na Disney+ obowiązuje tylko do 6 maja 2026 roku, tj. do tej daty należy zarejestrować się lub zalogować i wykupić subskrypcję. Obniżona opłata (23,99 złotych miesięcznie za pakiet Standard i 39,99 złotych miesięcznie za pakiet Premium) będzie obowiązywała przez kolejne 3 okresy rozliczeniowe.

Od czwartego serwis zacznie pobierać cenę regularną, tj. 34,99 złotych miesięcznie za pakiet Standard i 59,99 złotych miesięcznie za pakiet Premium. Jeśli chcesz uniknąć wyższej opłaty za subskrypcję, musisz zrezygnować z niej przed zakończeniem 3. okresu rozliczeniowego.

Rabat na Disney+ dostępny jest zarówno dla nowych użytkowników, jak i spełniających warunki powracających subskrybentów.

Rabat na Disney+ także dla obecnych subskrybentów (podobno)

Choć przywoływana promocja Disney+ jest skierowana do nowych i powracających subskrybentów, to serwis Antyweb podaje, że obecni subskrybenci również mogą zaoszczędzić. W jaki sposób?

Wystarczy rozpocząć proces anulowania subskrypcji. W pewnym momencie platforma może zaoferować rabat na subskrypcję, po uwzględnieniu którego opłata miesięczna za pakiet Standard spadnie do 20,99 złotych miesięcznie przez 3 miesiące.

Zastrzegamy jednak, że nie sprawdziliśmy tego sposobu i nie jesteśmy w stanie potwierdzić, że działa, aczkolwiek na Pepperze też jest (archiwalna) informacja o tej metodzie, więc może ona faktycznie zadziałać.