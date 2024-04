Zabijcie to, zanim złoży jaja. Google, ten smartfon to paskuda!

Wygląd smartfonów Google już od pierwszej generacji wywołuje skrajne emocje – albo się go kocha, albo nienawidzi, nie ma nic pośrodku. Nadchodzący Pixel 8a będzie naprawdę paskudny. Tego nie da się odzobaczyć.

Google Pixel 8a będzie wyglądał jak budżetowiec B-brandu

Wydawało się, że Amerykanie przestali już eksperymentować z wyglądem swoich smartfonów i znaleźli styl, którego się trzymają. Mnie prywatnie spodobał się design Pixela 6 i 6 Pro oraz kolejnych generacji, choć z każdej kolejnej coraz mniej, ponieważ firma z Mountain View coraz mocniej „zaokrąglała” Pixele, co nie przypadło mi do gustu.

Amerykanie zamierzają jednak z tym skończyć, bo wiemy już, jak mają wyglądać Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL. Zanim to się jednak stanie, wprowadzą na rynek model Pixel 8a, który w mojej ocenie jest szkaradą. Rzadko używam tak mocnych słów – tylko w skrajnych sytuacjach. Jak w tym przypadku.

Już pierwsze zdjęcia Pixela 8a mnie zszokowały, ale w środku miałem nadzieję, że firma z Mountain View jeszcze „nie przyklepała” takiego projektu i ostatecznie model ten będzie wyglądał zgrabniej. Niestety, z każdym kolejnym wyciekiem wierzyłem w to coraz mniej, a najnowsze rendery, udostępnione przez portal Android Headlines, nie pozostawiają już żadnych złudzeń.

Biała wersja zdaje się być w etui ochronnym (źródło: Android Headlines)

O ile kolory, w jakich będzie dostępny Pixel 8a, bardzo mi się podobają, zwłaszcza ten laserowy zielony oraz niebieski, o tyle moje oczy krwawią, gdy patrzę na przód urządzenia. Tak grubaśne i na dodatek niesymetryczne ramki wyglądają moim zdaniem okropnie. Mam wrażenie, że patrzę na jakiegoś budżetowego b-branda, a nie smartfon, który ma kosztować w Europie od około 2500 złotych!

Specyfikacja Google Pixel 8a będzie jednak niezła

Specyfikacja nowego, średniopółkowego Pixela 8a, w przeciwieństwie do jego zewnętrza, będzie atrakcyjna. Wiemy, że zaoferuje on 6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, od 128 do 256 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji) oraz 13 Mpix aparat na przodzie i duet 64 Mpix z OIS + 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle.

Pod tym kątem jeszcze ujdzie, bo nie wygląda jak otyła mydelniczka (źródło: Android Headlines)

Ponadto wiemy, że na pokładzie Pixela 8a znajdzie się SoC Google Tensor G3, Android 14 i akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 27 W. Chodzą słuchy, że smartfon będzie dostępny oficjalnie w Polsce, ale cały czas czekamy na potwierdzenie tych rewelacji przez samego producenta.