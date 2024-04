Ile będzie kosztowała subskrypcja Max (dawn. HBO Max) w Polsce?

Warner Bros. Discovery oficjalnie poinformowało, że platforma Max zastąpi HBO Max w Polsce (dopiero) w czerwcu 2024 roku. Wcześniej nastąpi to u naszych południowych sąsiadów – w maju br. Znamy już ceny subskrypcji w Czechach i Słowacji, dzięki czemu możemy oszacować, ile trzeba będzie zapłacić za nią w Polsce.

Więcej niż tylko jedna subskrypcja

Aktualnie dostępna w Polsce oferta jest prosta jak budowa cepa. Użytkownicy mają do wyboru subskrypcję odnawianą co miesiąc w cenie 29,99 złotych lub roczną za 234,99 złotych (w przypadku tej ostatniej za miesiąc wychodzi 19,58 złotych).

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Gdy platforma Max oficjalnie wejdzie do Polski w czerwcu 2024 roku, użytkownicy dostaną do wyboru aż trzy pakiety do wyboru, a także dodatkowy o nazwie „Kanały TV i Sport”, który będzie można dokupić do każdej subskrypcji. Zapewni on dostęp do kanałów na żywo (m.in. TVN24, CNN, TVN, TVN7, Cartoon Network, Cartoonito, Eurosport 1 i Eurosport 2) oraz relacji z różnych wydarzeń sportowych.

Najtańszy pakiet podstawowy z reklamami umożliwi oglądanie wideo w rozdzielczości Full HD na maksymalnie 2 urządzeniach jednocześnie, podobnie jak pakiet standard, tyle że bez reklam. Ponadto pozwoli on użytkownikowi na pobranie do 30 tytułów w celu obejrzenia później offline (czyli bez dostępu do internetu).

Ostatni pakiet premium zapewni możliwość oglądania wideo na nawet 4 urządzeniach jednocześnie, na dodatek w rozdzielczości 4K z dźwiękiem Dolby Atmos (przy wybranych tytułach), a także opcję pobrania do 100 tytułów.

Ile będzie kosztowała subskrypcja Max w Polsce?

Serwis Filmożercy podaje, że w Czechach za pakiet standardowy trzeba będzie zapłacić 219 koron (równowartość ~37,50 złotych), a za pakiet premium 299 koron (~51 złotych). Pakiet dodatkowy z relacjami sportowymi ma kosztować 70 koron (~12 złotych).

W Słowacji za pakiet standard zapłacą 7,99 euro (~35 złotych) za miesiąc lub 79,90 euro za rok z góry (~350 złotych). Za pakiet sportowy Max pobierze natomiast 3 euro (~13 złotych) miesięcznie. Po wejściu platformy Max do tego kraju obecni subskrybenci przez dwa miesiące będą płacić tyle samo, ile do tej pory, a następnie zostaną zmigrowani do pakietu standard.

W związku z tym serwis Filmożercy szacuje, że w Polsce pakiet standardowy będzie kosztował 34,99 złotych, a pakiet premium co najmniej 44,99 złotych. Co ważne, przedstawiciele (HBO) Max potwierdzili, że obecni subskrybenci, którzy wykupili dostęp do HBO Max do końca marca 2022 roku, zachowają zniżkę w wysokości 33% pod warunkiem utrzymania ciągłości subskrypcji.