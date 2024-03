Nowy smartfon Google zaskakuje. Cena wyższa niż się spodziewaliśmy

Średniopółkowy smartfon Google to urządzenie, na które czeka wiele osób. Właśnie w sieci pojawiły się informacje na temat tego, ile trzeba będzie zapłacić za Pixela 8a. Możecie być zaskoczeni, ponieważ cena jest wyższa niż oczekiwano.

Co już wiemy o nowym smartfonie Google?

Przypomnijmy, że premiera modeli Pixel 8 oraz Pixel 8 Pro odbyła się na początku października 2023 roku. Chociaż nowe flagowce Google mogą pochwalić się naprawdę dobrą specyfikacją i aktualizacjami systemu oraz zabezpieczeń aż do 2030 roku, to mimo wszystko wielu klientów czeka na nieco tańsze, średniopółkowe urządzenie.

Przedpremierowe doniesienia na temat Pixela 8a pojawiły się już dosłownie kilka dni po premierze modeli z wyższej półki. Informowaliśmy Was wówczas o pierwszych grafikach przedstawiających urządzenie. Dzięki nim dowiedzieliśmy się, że nadchodzący smartfon Google zyska zdecydowanie bardziej zaokrąglone kształty w porównaniu do swojego poprzednika. Według przedstawionych wówczas renderów wymiary urządzenia to 152,1×72,6×8,9 mm.

Niewiele jednak wiadomo o specyfikacji samego smartfona. Z grafik można jedynie stwierdzić to, że będzie wyposażony w złącze USB-C, co nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Doniesienia mówiły jedynie o tym, że średniak otrzyma ten sam procesor co Pixel 8, czyli Tensor G3, który ma współpracować z 8 GB RAM.

Według informacji otrzymanych od niemieckich sprzedawców, a przekazanych przez portal WinFuture, Google Pixel 8a będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: Obsydian (czarny), Porcelain (beżowy), Bay (jasnoniebieski) i Mint (miętowy), a także dwóch wariantach pamięci wewnętrznej 128 GB i 256 GB. Co ciekawe, konfiguracja 8/256 GB podobno otrzyma wyłącznie czarną obudowę.

Cena Pixel 8a będzie wyższa niż jego poprzednika

Warto przypomnieć, że poprzedni średniak Google, czyli Pixel 7a, w wersji z 128 GB miejsca na dane kosztował w Europie 499 euro (~2150 złotych). Doniesienia sugerują, że nowy smartfon będzie nieco droższy od swojego poprzednika, chociaż spodziewano się, że producent utrzyma poziom cenowy z poprzedniego modelu.

Google Pixel 8a z 128 GB pamięci ma kosztować 569,90 euro (~2460 złotych). Z kolei za wariant z 256 GB pamięci wewnętrznej trzeba będzie zapłacić ~630 euro (~2720 złotych). Producent nie potwierdził jeszcze daty premiery swojego nowego średniopółkowca, ale oczekuje się, że odbędzie się ona w kwietniu lub maju 2024 roku.