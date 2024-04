Apple może zawieść. I to na dwóch frontach

Na przestrzeni kilku najbliższych tygodni firma Apple może zawieść co najmniej dwie grupy użytkowników. Pierwszą stanowią fani akcesoriów wykonanych z FineWoven, drugą zaś – oczekujący na nową wersję komputera Mac Mini.

Apple może zrezygnować z akcesoriów z FineWoven

Pierwszą grupą użytkowników, których Apple może niebawem zawieść, są fani akcesoriów wykonanych z FineWoven. Jeśli nie wiesz, jest to (według deklaracji Amerykanów) wysokiej jakości tkanina, z której amerykański producent robi różnokolorowe etui do iPhone’ów, paski do smartwatchy czy breloki do AirTagów.

Choć sprawia doskonałe wrażenie, jeśli chodzi o wygląd i dotyk, to jednak istnieje spora grupa użytkowników, którzy skarżą się na trwałość tkaniny FineWoven (i rzeczywiście przedstawiane dowody pokazują, że akcesoria szybko się niszczą). To właśnie dlatego producent ma z niej zrezygnować na rzecz innego, nieokreślonego jeszcze materiału klasy premium.

Akcesoria FineWoven w sklepie Apple (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Informacja ta nie została oficjalnie potwierdzona przez giganta z Cupertino. Faktem jest jednak, że linia akcesoriów FineWoven rzeczywiście nie doczekała się odświeżenia ani nowych wariantów od wielu miesięcy. Równocześnie wciąż są one dostępne w sprzedaży: etui kosztują po 349 złotych, paski – od 529 do 749 złotych, a brelok – „symboliczne” 199 złotych.

Czekasz na nowego Maka Mini? Uzbrój się w cierpliwość

Zawieść mogą się również ci użytkownicy, którzy liczą na to, że firma Apple zaprezentuje nowe komputery z serii Mac Mini podczas czerwcowej konferencji WWDC 2024. Do tego jednak nie dojdzie, jak twierdzi Mark Gurman, zwykle dobrze poinformowany reporter agencji Bloomberg.

Mac Mini z M2 (źródło: Apple)

Najnowsza wersja komputera Mac Mini pochodzi ze stycznia 2023 roku i ma na pokładzie procesor M2 (lub M2 Pro). Według Gurmana firma Apple nie zamierza wypuszczać wersji z układem M3, w związku z czym nie ma mowy o prezentacji na nadchodzącej konferencji.

Zamiast tego, kolejną wersją Maka Mini ma być dopiero komputer wyposażony w procesor M4, a takiej premiery można spodziewać się nie wcześniej niż pod koniec 2024 roku, a nawet na początku 2025.

Taki ruch nie byłby niczym niespodziewanym. Podobnie iMac na przykład pominął procesory M2 i po wersji bazującej na M1 pojawił się od razu komputer z M3. Firma Apple najwyraźniej wychodzi z założenia, że te serie nie wymagają aż tak częstych aktualizacji.