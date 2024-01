Tak ma wyglądać Google Pixel 9 Pro. Szykują się zmiany

Mimo że premiery serii Pixel 9 spodziewamy się dopiero jesienią 2024 roku, to wiemy już, jak będzie wyglądał topowy Google Pixel 9 Pro. Producent zdecydował się na kilka zmian w designie smartfona.

Wygląd smartfona Google Pixel 9 Pro ujawniony

Na razie nic nie wskazuje na to, aby firma z Mountain View zamierzała zaprezentować serię Pixel 9 wcześniej niż poprzednie generacje. Choć data nie jest jeszcze znana, to premiera najpewniej planowana jest dopiero jesienią 2024 roku. Mimo to już dziś poznaliśmy wygląd topowego modelu – Pixel 9 Pro.

W oczy rzuca się przede wszystkim „płaski” design urządzenia – Pixel 6 Pro, Pixel 7 Pro i Pixel 8 Pro miały zaoblone krawędzie, zatem Amerykanie zdecydowali się na znaczącą zmianę. Jednak nie tylko oni, bo to samo zrobił też Samsung w serii Galaxy S24, a wcześniej Xiaomi w linii 13. Nie zdziwi mnie, gdy ktoś powie, że Google kopiuje iPhone’y, bo faktem jest, że to właśnie Apple najdłużej stosuje płaskie krawędzie (już od iPhone’a 12).

Pixel 9 Pro (źródło: MySmartPrice)

Nie sposób nie zauważyć również, że po raz pierwszy smartfon z rodziny Pixel będzie miał na panelu tylnym „samotną wyspę”, podczas gdy w trzech poprzednich generacjach łączyła się ona z bocznymi krawędziami, co stało się elementem charakterystycznym dla Pixeli. Być może gigant z Kalifornii chce w ten sposób zmniejszyć wagę wyspy w Pixelu 9 Pro – podobny zabieg Samsung zastosował w swoich flagowcach z serii Galaxy S, aczkolwiek Koreańczycy całkowicie ją wyeliminowali.

Wiemy również, że Pixel 9 Pro ma mieć wymiary 162,7×76,6×8,5 mm lub w ostatnim przypadku 12 mm, gdy wziąć pod uwagę wystającą wyspę z aparatami. Pixel 8 Pro mierzy 162,6×76,5×8,8 mm, zatem w tym aspekcie niewiele się zmieni. Co jednak ciekawe, jednocześnie mówi się, że przekątna ekranu w Pixel 9 Pro ma wynosić „tylko” ~6,5 cala, podczas gdy trzej poprzednicy mieli 6,7-calowe wyświetlacze.

W przekazywanych przez serwis MySmartPrice informacjach musi zatem być błąd – moim zdaniem błędna jest ta o przekątnej wyświetlacza. Nie sądzę, aby Google zmniejszyło ją do 6,5 cala, a nie zapowiada się na to, żeby ramki dookoła ekranu na tyle urosły, by „zrekompensować” brakujące 0,2 cala przy podobnych wymiarach.

Pixel 8 Pro (fot. producenta)

Ponadto jest mowa, że główny aparat może dysponować zmienną przysłoną, podobnie jak wybrane flagowce Huawei czy Xiaomi – i to już wydaje się prawdopodobne, ponieważ Amerykanie mocno stawiają na aparaty i takie rozwiązanie z pewnością zwiększy możliwości Pixela 9 Pro.

Zanim zadebiutuje Google Pixel 9 Pro, najpierw do oferty marki dołączy nowa wersja Pixel 8 Pro

Firma z Kalifornii niedawno dała do zrozumienia, że powinniśmy spodziewać się nowej wersji kolorystycznej Pixel 8 Pro – miętowej. Zostanie ona oficjalnie dodana do oferty dopiero jutro, lecz już dziś renomowany informator, Evan Blass, udostępnił render miętowego Pixela: