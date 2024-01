Google w końcu stworzy smartfon, o jakim marzę

Już od dłuższego czasu chodzi mi po głowie zakup Pixela i wygląda na to, że chyba w końcu wejdę w jego posiadanie. Google przygotowuje bowiem smartfon, który będzie spełnieniem moich marzeń.

Ten smartfon będzie spełnieniem moich marzeń

Dopiero co dowiedzieliśmy się, jak ma wyglądać Pixel 9 Pro, a już pojawiły się informacje na temat designu kolejnego modelu z serii Pixel 9. Na pierwszy rzut oka wyglądają one identycznie, lecz jest coś, co je różni – przekątna wyświetlacza. Ten, który jest głównym bohaterem niniejszego artykułu, będzie miał 6,1-calowy ekran, czyli mniejszy niż Pixel 8, oferujący 6,2-calowy.

źródło: 91mobiles

Mimo to na jego tyle znajdą się aż trzy aparaty, podobnie jak w modelu, którego wygląd poznaliśmy wczoraj. Do tej pory amerykański gigant rezerwował tak rozbudowaną konfigurację dla urządzeń z większym wyświetlaczem. To coś, co mi prywatnie nie odpowiadało, gdyż jestem zmęczony wielkimi ekranami. Co jednak (dla mnie) zabawne – pomimo większych gabarytów Pixel 8 Pro lepiej leży mi w ręce niż mniejszy Pixel 8, ale mimo wszystko nie biorę pod uwagę zakupu wielkiego „Pro”.

Smartfon będzie miał wymiary 152,8×71,9×8,5 mm (ostatni wymiar wyniesie 12 mm, jeśli uwzględnimy wystającą ponad powierzchnię panelu tylnego wyspę z aparatami). Dla przypomnienia, Pixel 8 mierzy 150,5×70,8×8,9 mm, zatem pomimo mniejszego ekranu nadchodząca nowość ma być większa od „Ósemki”.

źródło: 91mobiles

Połączenie mniejszego wyświetlacza i poręcznych gabarytów z rozbudowanym modułem aparatu na panelu tylnym to spełnienie moich marzeń. Na dodatek, jak wspomniałem, od dłuższego czasu myślę o zakupie Pixela i firma z Kalifornii w końcu mnie do tego przekona, tworząc mój ideał.

To Google Pixel 9 czy Pixel 9 Pro?

Serwis 91mobiles, który opublikował rendery tego urządzenia, utrzymuje, że jest to Pixel 9. I być może ma rację, choć portal Android Authority przywołuje informacje, według których Google w 2024 roku ma wprowadzić na rynek aż trzy modele serii Pixel 9: Pixel 9, Pixel 9 Pro i większą wersję Pixel 9 Pro.

Bardzo możliwe, że do tej pory poznaliśmy wygląd Pixela 9 Pro i Pixela 9 Pro Max (?), a design podstawowego Pixela 9 (z prawdopodobnie ponownie podwójnym aparatem na tyle) pozostaje jeszcze tajemnicą. Google może zatem obrać podobną strategię jak Apple, które oferuje modele z podobnymi ekranami (6,1″ i 6,7″) w dwóch wersjach: podstawowej i lepszej dla bardziej wymagających użytkowników.