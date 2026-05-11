Producent telewizorów stawia na smart okulary. Smukłe, lekkie i funkcjonalne

Znany producent domowego RTV i AGD próbuje swoich sił na rynku urządzeń typu wearable. Te smart okulary z funkcją audio i tłumaczem AI są ciekawym sprzętem. A do tego nie są horrendalnie drogie.

Kolejne smart okulary debiutują na rynku

Z jednego z najnowszych raportów wynika, że dotychczas rynek urządzeń ubieralnych napędzany jest przede wszystkim przez smartbandy i smartwatche. Szacuje się jednak, że w najbliższych latach głównym motorem rozwoju kategorii wearables mają stać się smart okulary.

Na światowym rynku zadebiutowały już m.in. inteligentne okulary Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses, Lenovo Visual AI Glasses V1 czy Meta Ray-Ban. Konkurencja dla tych znanych marek jednak rośnie, bo w sprzedaży można znaleźć już budżetowe propozycje, takie jak Rollme VivaView i Rogbid VisionShift. Do grona producentów smart okularów dołącza kolejna firma, którą znamy przede wszystkim z tworzenia telewizorów.

Hisense Smart Audio G11 (źródło: Notebookcheck)

Hisense Smart Audio G11 to lekkie i smukłe smart okulary zintegrowane ze sztuczną inteligencją. Najlżejszy wariant tego sprzętu waży 26,5 grama, a zauszniki mają 5,3 milimetra grubości. Producent deklaruje, że urządzenie na jednym ładowaniu może pracować do 47,2 godzin, a przy ciągłym użytkowaniu do odsłuchu treści do 12 godzin.

Smart okulary Hisense Smart Audio G11 – funkcjonalność, system audio i cena

Jeśli chodzi o funkcjonalność, to smart okulary Hisense Smart Audio G11 – dzięki modelom AI – umożliwiają tłumaczenie na żywo wraz z interpretacją dialogów. System audio, który obejmuje sześć mikrofonów oraz oferuje funkcję redukcji szumów, opracowano przy wsparciu duńskiej marki Vifa. Warto też wspomnieć, że sprzęt ten może nagrywać dźwięki. Smart okulary Hisense ładowane są magnetycznie, a także spełniają kryteria klasy IP54.

Hisense Smart Audio G11 zadebiutowały na tę chwilę na chińskim rynku. Ceny startują od 1189 juanów (równowartość ~630 złotych). Na ten moment nie wiadomo, czy producent zdecyduje się na wprowadzenie swoich smart okularów do innych krajów.