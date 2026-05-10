YouTube znów „poprawia” interfejs. Przygotuj się na chaos w aplikacji

YouTube postanowił ponownie namieszać w interfejsie aplikacji. Nowy eksperyment już wystartował i raczej nie zostanie dobrze przyjęty.

Na wstępie wypada wyjaśnić, że mamy do czynienia z testem, który zostanie przeprowadzony na wybranych użytkownikach. Pozostaje więc trzymać kciuki, że pomysł nie przejdzie dalej i liczę, że Google nie wybierze mnie do roli testera.

Moja niechęć do nowego rozwiązania wynika z bardzo prostego powodu – uważam, że zmiana jest krokiem w złym kierunku i wymaga pozbycia się dotychczasowych, wyrobionych przez lata przyzwyczajeń. Nie muszę nawet testować nowego interfejsu, aby to wiedzieć.

Otóż Google ogłosiło eksperyment, w ramach którego przycisk Subskrypcje został przeniesiony na górę interfejsu, a obok niego umieszczono kartę Główna. Nie oznacza to jednak, że dolny pasek zniknie – wciąż będzie dostępny, ale teraz z czterema opcjami: Główna, Shorts, Utwórz i Ty.

Dotychczasowy wygląd aplikacji YouTube (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Jedynym plusem nowego podejścia jest możliwość przechodzenia pomiędzy stroną główną a treściami ze subskrybowanych kanałów za pomocą gestu przesunięcia w poziomie. Jednak taką nawigację po interfejsie można przecież wprowadzić bez kombinowania z dolnym paskiem.

Google rozważa umieszczenie na górze ekranu też innych sekcji, w tym Filmy i TV – oczywiście również z możliwością przechodzenia pomiędzy poszczególnymi sekcjami wykonując gest palcem. Nowe podejście w większym stopniu opiera się więc na obsłudze gestami. Powtórzę to jeszcze raz – nie ma w tym nic złego, ale nie trzeba przecież od razu ruszać dolnego paska. Szczególnie, że do obecnego rozwiązania wielu użytkowników jest już przyzwyczajonych.

Tylko dla niektórych osób

Jak wynika z ogłoszonych zmian, najnowsza aktualizacja jest stopniowo udostępniana niewielkiej grupie widzów na całym świecie. Testy dotyczą mobilnej aplikacji na Androida i iOS.

Zamiast eksperymentowania z interfejsem wolałbym przywrócenie licznika łapek w dół oraz zmniejszenie liczby reklam w bezpłatnej wersji. Obawiam się, że jednak tych próśb Google nie wysłucha.

Oczywiście nie wszystkie ostatnie pomysły są tymi złymi. Przykładowo niedawno w aplikacji YouTube tryb Picture-in-picture został udostępniony dla wszystkich, ale z pewnymi ograniczeniami. Ponadto mogliśmy usłyszeć o nowej funkcji Ask YouTube, która całkowicie zmienia sposób wyszukiwania filmów.