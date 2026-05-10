Jaki będzie iPhone 18 Pro (Max)? Wiemy już całkiem sporo

Apple w tym roku pokaże iPhone’a 18 Pro i większego iPhone’a 18 Pro Max. Właśnie poznaliśmy na ich temat sporo informacji, które – co warto podkreślić – pochodzą od renomowanego źródła.

iPhone 18 Pro (Max) – bez rewolucji, ale pojawią się zmiany

W zeszłym roku zadebiutował iPhone 17 Pro, a także jego większy wariant iPhone 17 Pro Max. Smartfony przyniosły przeprojektowany, dość kontrowersyjny design, który zostanie z nami przez jakiś czas – strzelam, że podobne wzornictwo zobaczymy w tym roku i przynajmniej jeszcze w 2027 roku.

Informacje pochodzące od Jona Prossera, mającego niemałe doświadczenie w ujawnianiu planów Apple, zdają się potwierdzać moje domysły. iPhone 18 Pro i 18 Pro Max zachowają większość pomysłów wprowadzonych wraz z „Siedemnastkami”, ale nie zabraknie kilku zmian wartych odnotowania.

Dynamiczna wyspa, czyli charakterystyczny element wprowadzony wraz z iPhone’ami 14 Pro, doczeka się małej modernizacji. W tegorocznych smartfonach wysepka będzie wyraźnie mniejsza. Nie będzie to jednak jedyna cecha, który pozwoli odróżnić nowe modele od ich poprzedników. Apple wprowadzi też nowe wersje kolorystyczne: Dark Cherry (ciemna wiśnia), Dark Grey (ciemny szary) oraz Blue (niebieski) i Silver (srebrny). Oficjalne nazwy poszczególnych kolorów mogą być inne.

To będzie jedna z ważniejszych zmian w iPhonie 18 Pro (Max)

Wcześniej już Digital Chat Station, który też jest znanym informatorem, stwierdził, że iPhone 18 Pro (Max) zyska zmienną przysłonę, która odczuwalnie wpłynie na jakość wykonywanych zdjęć. Jon Prosser także wskazuje na ten scenariusz i dodaje, że będzie to jedna z ważniejszych nowości w nowych smartfonach z Cupertino.

Skoro już jesteśmy przy aparatach, to przycisk aparatu stanie się konstrukcją znacznie prostszą. Ma być czuły tylko na nacisk, co wynika z zamiaru cięcia kosztów.

Procesor Apple A20 Pro, który trafi do obu omawianych smartfonów, ma być o 15% szybszy, a przy tym o 30% bardziej oszczędny energetycznie w porównaniu do układu A19 Pro. Dodatkowo na pokładzie znajdą się nieco większe akumulatory – dowiedzieliśmy się, że iPhone 18 Pro Max dostanie akumulator 5200 mAh (najpewniej w wersji eSIM). Do tego oba modele zyskają nowy modem Apple C2 oraz podobno satelitarne 5G.

Premiery należy oczekiwać jesienią tego roku. Apple pokaże wówczas także iPhona’a Ultra, o którym wiemy już całkiem dużo. Z kolei na następcę iPhone’a 17 trzeba będzie poczekać do 2027 roku.

Intel dostarczy procesory do urządzeń Apple?

Co prawda, od premiery pierwszych Maców z autorskimi układami ARM, związek Apple i Intela nie jest w zbyt dobrej kondycji. Nie oznacza to jednak, że firmy postanowiły zerwać jakiekolwiek relacje.

Według The Wall Street Journal, Apple zawarło wstępne porozumienie z Intelem, które zakłada, że Intel będzie dostarczał procesory do wybranych urządzeń z Cupertino. Na ten moment nie jest jednak jasne, jakiego dokładnie sprzętu ma to dotyczyć. Niektóre źródła wskazują, że mogą to być tańsze urządzenia.

Bez obaw, nie oznacza to, że Apple wróci do stosowania procesorów Intela w MacBookach, porzucając autorskie ARM-y. Prawdopodobnie Intel zajmie się produkcją układów na zlecenie Apple. Ciekawe tylko, czy będą to procesory porównywalne jakościowo do tych, które wyjeżdżają z fabryk TSMC.