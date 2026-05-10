Opaska sportowa – czyli smartband – może być świetnym urządzeniem dla kogoś, kto chce zadbać o zdrowie i kondycję, ale smartwatche są dla niego przerostem formy nad treścią. Co więcej, taki sprzęt wcale nie musi być drogi. Przedstawiamy ranking tanich opasek sportowych.

Dla kogo (tania) opaska sportowa? Tani smartband może być dobrym wyborem

Tania opaska sportowa może być dobrą opcją dla kogoś, kto nie chce wydawać dwa czy trzy razy większej kwoty na pełnoprawny smartwatch i nie potrzebuje jego rozszerzonej funkcjonalności. Smartbandy co do zasady cechują się także subtelniejszą, mniej narzucającą się konstrukcją, co również dla wielu osób może być nie bez znaczenia. Podobnie jak długi czas pracy.

Niestety na rynku ostało się niewielu producentów opasek i na dobrą sprawę z czystym sumieniem mogę obecnie polecić jedynie dwie marki: Xiaomi oraz Huawei. Dlatego też na niniejszy ranking składają się wyłącznie urządzenia z ich katalogów. Konkretnie wybrałem pięć modeli: zaczynamy tuż poniżej stówki, a kończymy na 250 złotych. Oto zestawienie…

Jaka tania opaska sportowa? Ranking 2026:

Xiaomi SmartBand 9 Active – najlepszy smartband do 100 złotych

– najlepszy smartband do 100 złotych Huawei Band 10 – bardzo dobra i tania opaska sportowa

– bardzo dobra i tania opaska sportowa Xiaomi SmartBand 10 – stylowa opaska fitness za nieduże pieniądze

– stylowa opaska fitness za nieduże pieniądze Huawei Band 11 – świetny a tani smartband na co dzień

– świetny a tani smartband na co dzień Huawei Band 11 Pro – całkiem niedrogi smarband z GPS

Nawet tanie opaski sportowe są w stanie zaoferować całkiem precyzyjny pomiar zdrowia, kondycji, aktywności i snu, a do tego szereg innych funkcji przydatnych na co dzień, jak chociażby powiadomienia z telefonu, kalendarz, pogoda czy stoper. Przekonasz się o tym zresztą, czytając opisy poszczególnych modeli, w których zwracam również uwagę na wodoszczelność i czas pracy. Nie przedłużajmy zatem…

Zaczynamy!

Xiaomi Smart Band 9 Active – najlepszy smartband do 100 złotych

Mając do dyspozycji budżet na poziomie kilkudziesięciu złotych naprawdę trudno jest kupić dobrą opaskę sportową. Większość urządzeń w tej kategorii cenowej albo cechuje się koszmarną jakością wykonania, albo też tragicznie działa, a nierzadko obie odpowiedzi są poprawne. Pozytywnie na ich tle wyróżnia się Xiaomi Smart Band 9 Active.

Reprezentujący poprzednią generację smartband Xiaomi może pochwalić się przyzwoitą konstrukcją i całkiem płynnym działaniem interfejsu. Jeśli chodzi o funkcjonalność, oferuje całodobowy pomiar pulsu i natlenienia krwi, śledzi kroki, dystans i spalone kalorie, zbiera podstawowe dane o treningach w 50 trybach sportowych oraz monitoruje czas i jakość snu. Wskazania nie zawsze są idealnie precyzyjne, ale nie jest tragicznie.

Xiaomi Smart Band 9 Active (fot. Xiaomi)

Najważniejsze informacje (ale też powiadomienia z telefonu) wyświetla na 1,47-calowym ekranie LCD, a komplet zgromadzonych danych wysyła do aplikacji na telefon. Sama opaska cechuje się również lekką (16,5 g) i smukłą (9,99 mm) konstrukcją oraz wodoszczelnością w klasie 5 ATM. Niezaprzeczalnym atutem jest także czas pracy sięgający 18 dni na jednym ładowaniu.

Najważniejsze cechy opaski Xiaomi Smart Band 9 Active:

wyświetlacz: 1,47 cala, LCD, 172×320 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

powiadomienia / rozmowy: tak / nie

wbudowany GPS: nie,

czas działania: do 18 dni,

szerokość i grubość koperty: 26,94 × 9,99 mm,

materiał paska: TPU,

waga: 16,5 g,

odporność: 5 ATM,

cena i dostępność:

Huawei Band 10 – bardzo dobra i tania opaska sportowa

Huawei Band 10 kosztuje nieco ponad stówkę, ale dla wielu osób może być lepszą opcją – między innymi ze względu na pasek wykonany z fluoroelastomeru, który jest nie tylko bardziej odporny, ale też przyjemniejszy w dotyku i hipoalergiczny. Cała opaska jest w dodatku lżejsza (waży zaledwie 14 g) i smuklejsza (8,99 mm), co pozytywnie wpływa na wygodę. Podobnie jak 1,47-calowy wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości.

Sama funkcjonalność również jest szersza. Smartband Huawei oferuje 100 trybów treningowych, całkiem precyzyjny monitoring aktywności i zdrowia, pomiar tętna i saturacji oraz analizę czasu i jakości snu. Biegacze docenią również funkcje VO2Max i RAI (ocena zdolności biegowych), a pływacy – zliczanie okrążeń i wykrywanie stylu. Funkcjonalność opaski nie kończy się na zdrowiu i aktywności – można też liczyć na powiadomienia czy sterowanie odtwarzaczem muzycznym.

Huawei Band 10 (fot. Huawei)

Smartband jest wodoszczelny w klasie 5 ATM i odporny na najrozmaitsze przygody. Naładowany do pełna akumulator zapewnia zaś do 14 dni działania, a w razie czego wystarczy 5-minutowe doładowanie, by zapewnić energii dość na kolejne 2 dni pracy.

Najważniejsze cechy opaski Huawei Band 10:

wyświetlacz: 1,47 cala, AMOLED, 194×368 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

powiadomienia / rozmowy: tak / nie

wbudowany GPS: nie,

czas działania: do 14 dni,

szerokość i grubość koperty: 24,86 × 8,99 mm,

materiał paska: fluoroelastomer,

waga: 14 g,

odporność: 5 ATM,

cena i dostępność:

Xiaomi Smart Band 10 – stylowa opaska fitness za nieduże pieniądze

Świetną opaską za stosunkowo nieduże pieniądze jest też Xiaomi Smart Band 10 – podstawowy model obecnej generacji. Przypadnie do gustu przede wszystkim miłośnikom tradycyjnej, opaskowej formy, ale też zwolennikom nieco większych ekranów. Ma konkretnie wyświetlacz AMOLED w rozmiarze 1,72 cala, którego atutami są również: wysoka rozdzielczość i jasność sięgająca 1500 nitów. Ta ostatnia zapewnia doskonała widoczność w słoneczne dni.

Do dyspozycji użytkowników smartband oddaje ponad 150 trybów sportowych oraz komplet czujników do precyzyjnego pomiaru aktywności i monitorowania zdrowia. Mierzy tętno, natlenienie krwi, poziom stresu i oddechy, no i czuwa nad snem. Do tego wyświetla powiadomienia z telefonu, umożliwia sterowanie odtwarzaczem muzycznym i pozwala sprawdzić pogodę.

Xiaomi Smart Band 10 (fot. Xiaomi)

Opaska Xiaomi Smart Band 10 to także lekka i wygodna konstrukcja cechująca się wodoszczelnością w klasie 5 ATM oraz długi czas działania. Przy regularnym użytkowaniu wytrzymuje blisko dwa tygodnie, a przy bardziej sporadycznym – nawet trzy tygodnie.

Najważniejsze cechy opaski Xiaomi Smart Band 10:

wyświetlacz: 1,72 cala, AMOLED, 212×520 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

powiadomienia / rozmowy: tak / nie

wbudowany GPS: nie,

czas działania: do 21 dni,

szerokość i grubość koperty: 22,54 × 10,95 mm,

materiał paska: TPU,

waga: 16 g,

odporność: 5 ATM,

cena i dostępność:

Huawei Band 11 – świetny a tani smartband na co dzień

Bezpośrednim rywalem dla wyżej opisanego modelu Xiaomi jest Huawei Band 11. Oferuje zbliżoną funkcjonalność i precyzję pomiarów, ale wyróżnia się konstrukcją. Balansuje ona na granicy opaski i smartwatcha, co sprzyja przedstawianiu większej ilości informacji. Równocześnie całość jest zdecydowanie smuklejsza (grubość wynosi jedynie 8,99 mm), co z kolei zapewnia swobodniejsze ruchy.

Podobnie jak w przypadku rywala jest to panel AMOLED o jasności 1500 nitów, ale cechuje go przekątna 1,62 cala. Zapewnia dostęp do najważniejszych informacji na temat zdrowia i kondycji (a szczególnie dobrze radzi sobie monitor snu), jak również do wielu przydatnych funkcji, takich jak kalendarz, pogoda, odtwarzacz muzyczny, kalkulator czy powiadomienia z telefonu. Jest też animowany pupil sprzężony z nastrojem użytkownika.

Huawei Band 11 (fot. Huawei)

Całość uzupełniają: wygodna opaska wykonana z fluoroelastomeru, wodoszczelna konstrukcja (5 ATM) oraz akumulator pozwalający na standardowe korzystanie z urządzenia przez dwa tygodnie, zanim wyczerpie się w nim energia.

Najważniejsze cechy opaski Huawei Band 11:

wyświetlacz: 1,62 cala, AMOLED, 286×482 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

powiadomienia / rozmowy: tak / nie

wbudowany GPS: nie,

czas działania: do 14 dni,

szerokość i grubość koperty: 28,2 × 8,99 mm,

materiał paska: fluoroelastomer,

waga: 16 g,

odporność: 5 ATM,

cena i dostępność:

Huawei Band 11 Pro – całkiem niedrogi smarband z GPS

Zestawienie wieńczy Huawei Band 11 Pro – moim zdaniem jest to aktualnie najlepsza opaska sportowa spośród tych, które można zakwalifikować do kategorii tanich. Bazuje na tych samych fundamentach, co podstawowa Jedenastka opisana wyżej, ale oferuje nieco więcej, przez co może być lepszym wyborem dla osób o większych wymaganiach.

Przede wszystkim ma wbudowany GPS, który pozwala na precyzyjny monitoring dystansu i tempa oraz zapisywanie tras niezależnie od telefonu. Do tego dochodzi jaśniejszy ekran (rozświetlający się do 2000 nitów) oraz konstrukcja wykonana z wytrzymalszego aluminium (zamiast polimeru).

Huawei Band 11 Pro (fot. Huawei)

Poza tym oferuje dokładnie ten sam zestaw funkcji do monitorowania zdrowia, kondycji i aktywności – począwszy od tętna i natlenienia krwi, przez wskaźniki biegowe, kroki i kalorie, aż po czas i jakość snu. Po naładowaniu do pełna wytrzymuje dwa tygodnie, a niewielki kontakt z wodą nie robi na nim wrażenia (dzięki wodoszczelności w klasie 5 ATM).

Najważniejsze cechy opaski Huawei Band 11 Pro:

wyświetlacz: 1,62 cala, AMOLED, 286×482 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

powiadomienia / rozmowy: tak / nie

wbudowany GPS: tak,

czas działania: do 14 dni,

szerokość i grubość koperty: 28,2 × 8,99 mm,

materiał paska: fluoroelastomer,

waga: 18 g,

odporność: 5 ATM,

cena i dostępność:

To tyle. Jeżeli nie udało Ci się znaleźć w tym rankingu urządzenia dostosowanego do Twoich potrzeb, to najprawdopodobniej – parafrazując klasyka – w tym kraju nie ma opaski dla ludzi z Twoimi wymaganiami. Być może więc rozwiązaniem dla Ciebie będzie jednak rozejrzenie się za smartwatchem.

Na rynku dostępne są także niedrogie zegarki, które z powodzeniem mogą stanowić alternatywę dla urządzeń opisanych w tym zestawieniu. Sprawdź nasz niedawno zaktualizowany ranking smartwatchy do 1000 złotych, aby się o tym przekonać.