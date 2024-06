Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 i Buds 3 Pro bez tajemnic. Wyciekły wszystkie szczegóły

Zawsze zastanawiamy się, czy tego typu sytuacje to „wyciek kontrolowany”, czy celowe działanie, mające na celu wzbudzić zainteresowanie nadchodzącym produktem. To jednak bez znaczenia, bo najważniejsze jest to, że właśnie dowiedzieliśmy się, co zaoferują nowe słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro bez tajemnic na długo przed oficjalną premierą

Galaxy Buds 2 zadebiutowały w sierpniu 2021 roku, razem ze smartwatchami Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic, natomiast Galaxy Buds 2 Pro rok później, w sierpniu 2022 roku. Koreańczycy długo zatem kazali czekać klientom na premierę bezpośrednich następców, ale w końcu zdecydowali się wprowadzić na rynek nową generację.

I wiemy już, co zaoferuje, ponieważ do sieci wyciekła specyfikacja techniczna Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro. Oba modele będą dostępne w dwóch takich samych kolorach: białym i srebrnym. Do tego zaoferują obsługę dźwięku o wysokiej jakości (24 bit / 96 kHz) i aktywną redukcję hałasu (ANC) oraz Adaptive EQ/ANC, a także 360 Audio.

Ponadto zarówno Galaxy Buds 3, jak i Galaxy Buds 3 Pro zapewnią funkcję automatycznego przełączania źródła dźwięku i obsługę SmartThings Find. Na ich pokładach znajdzie się też Bluetooth 5.4, a do tego mają cechować się odpornością na pył i wodę, zgodną z kryteriami standardu IP57.

Galaxy Buds 3 Pro nie będą jednak miały dopisku „Pro” bez powodu, ponieważ one – w przeciwieństwie do Galaxy Buds 3 – zaoferują dodatkowo dwukierunkowy głośnik (vs jednokierunkowy) oraz funkcje Adaptive Noise Control, Ambient Sound i… Blade Lights. To ostatnie jest szczególnie ciekawe, ponieważ nie wiemy, co to za rozwiązanie, ale nazwa wskazuje na element świetlny.

Wiemy również, że Galaxy Buds 3 Pro z włączoną ANC mają odtwarzać audio przez maksymalnie 6 godzin, a z wyłączoną 7 godzin. W przypadku Galaxy Buds 3 czasy te będą wynosić odpowiednio 5 i 6 godzin. Z wykorzystaniem etui ładującego maksymalny czas pracy ma sięgać 30 godzin w Galaxy Buds 3 Pro i 24 godziny w Galaxy Buds 3.

Kiedy Samsung oficjalnie zaprezentuje słuchawki Galaxy Buds 3 Pro i Galaxy Buds 3?

Premiery nowych słuchawek z rodziny Galaxy Buds 3 spodziewamy się podczas lipcowego Galaxy Unpacked, które odbędzie się najprawdopodobniej 10 lipca lub 24 lipca w stolicy Francji, Paryżu. Producent oficjalnie nie podał jeszcze daty wydarzenia.

Ceny Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro pozostają nieznane. Dla przypomnienia, w momencie premiery Galaxy Buds 2 kosztowały 650 złotych, a Galaxy Buds 2 Pro – 999 złotych.