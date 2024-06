Co tu się…?! Samsung już rozdaje smartwatch Galaxy Watch FE

Mimo że bliżej mi do humanisty niż umysłu ścisłego, to staram się podchodzić do wszystkiego w analityczny sposób i zrozumieć, dlaczego producenci postępują w określony sposób. Czasami jednak firmy robią z logiki wiecie co/kogo. I tak też jest w tym przypadku.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch FE w prezencie. Fajnie, ale…

Na belgijskiej stronie producenta pojawiła się atrakcyjna oferta promocyjna. Klienci, którzy zdecydują się kupić smartfon Galaxy S24, Galaxy S24+ lub Galaxy S24 Ultra wraz z abonamentem Orange lub VOO, mogą otrzymać prezent w postaci smartwatcha Samsung Galaxy Watch FE. Fajnie, prawda?

Oczywiście, że tak, bo każdy prezent jest mile widziany. Szkopuł w tym, że ten zegarek nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany! W związku z tym klienci biorą „kota w worku”, ale – jeśli zrobią reasearch – będą wiedzieli, czego się spodziewać, ponieważ specyfikacja Galaxy Watch FE nie jest już dla nas tajemnicą (wygląd potwierdził zaś sam producent).

Zanim jednak do niej przejdziemy, aż prosi się zauważyć, że Koreańczycy mają ostatnio spory problem z kontrolowaniem swoich pracowników. To już bowiem drugi przypadek, gdy światło dzienne ujrzał nowy produkt, mimo braku oficjalnej premiery. Wcześniej oddział marki w Kazachstanie opublikował rendery Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6.

Specyfikacja smartwatcha Samsung Galaxy Watch FE

Tutaj w zasadzie mogę Was odesłać do recenzji Galaxy Watch 4 na Tabletowo, czyli modelu z 2021 roku, ponieważ Galaxy Watch FE będzie tak naprawdę Galaxy Watch 4 (2024) z identyczną specyfikacją i nowszym oprogramowaniem na start (Wear OS z One UI 5 Watch).

Mimo to wymienię jednak najważniejsze elementy specyfikacji pierwszego zegarka z serii FE:

1,2-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 396×396 pikseli,

dwurdzeniowy procesor Exynos W920 1,18 GHz,

1,5 GB RAM,

16 GB pamięci wbudowanej,

akumulator o pojemności 247 mAh, który zapewni do 30 godzin pracy i obsługę ładowania indukcyjnego,

WiFi a/b/g/n 2,4 GHz i 5 GHz,

Bluetooth 5.0,

NFC,

GPS,

pulsometr i funkcja EKG.

Cena Samsunga Galaxy Watch FE ma się zaczynać w Europie od 199 euro. To równowartość około 855 złotych, więc w Polsce należy spodziewać się ceny poniżej 1000 złotych (być może 899 złotych, choć możliwe jest też 999 złotych).