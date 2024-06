Korzystasz z Blika w bankomacie? Pierwszy bank już zabiera za to prowizję

Za wypłatę gotówki z bankomatów za pomocą kodu Blik trzeba już zapłacić… Prowizja dotyczy (przynajmniej póki co) tylko mBanku. Ile klienci muszą wydać na taką transakcję?

Wypłaty Blik z bankomatów będą obarczone prowizją

System płatności mobilnych za pomocą kodu Blik to komfort, który rozpowszechniany i wdrażany jest w wielu bankowościach. Usługi są sukcesywnie rozszerzane – z systemu można korzystać już w sklepie Google Play, a niedawno do opcji odroczonych płatności Płacę później dołączono Velobank i Millenium Bank.

Przy użyciu kodu Blik możemy nie tylko przelewać pieniądze czy płacić za produkty w sklepach internetowych i stacjonarnych, ale również wybierać gotówkę w bankomacie. Dotychczas usługa ta była zupełnie darmowa, jednak 4 czerwca br. sytuacja uległa zmianie.

Pierwszy z banków w Polsce wprowadził prowizję do wypłat Blikiem z bankomatu. Wstępne zapowiedzi mBanku o tych zmianach pojawiły się już pod koniec stycznia br. Co warto wiedzieć, opłaty zostały rozróżnione na dwie kwoty: 2,5 złotego lub 5 złotych w zależności od rodzaju maszyny, z której zdecydowaliśmy się skorzystać.

Cennik prowizji za wypłaty z bankomatów

mBank nakłada na swoich klientów nową opłatę. Instytucja będzie doliczała prowizję do wypłat gotówki z bankomatów, jednak nie do każdej. Za transakcję nie zapłacimy w bankomatach rodzimych mBanku oraz Planet Cash zlokalizowanych na terenie Polski, o ile wypłacimy więcej 300 złotych lub więcej. Niestety ci klienci, którzy zdecydują się wyciągnąć z tego rodzaju bankomatów niższą kwotę będą musieli dopłacić do transakcji 2,5 złotego.

Jeśli będziemy chcieli korzystać z maszyn gotówkowych innych firm dostępnych w Polsce, zapłacimy od każdej transakcji okrągłe 5 złotych. Prowizja ta nie jest zależna od kwoty, którą mamy zamiar wypłacić – zawsze zostanie pobrana ta sama opłata.

Zapowiedziane w styczniu zmiany powoli wchodzą w życie. M.in. od kwietnia klientom mBanku z sieci dostępnych bankomatów wyłączono maszyny Euronet i Santander Bank (wyjątek stanowiły te zlokalizowane w placówkach tego banku). Poza tym posiadaczom eKonta osobistego oraz eKonta dla Młodych wprowadzono 5-złotową prowizję od wypłaty gotówki w bankomatach spoza sieci.