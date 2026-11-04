Xiaomi pokazało nową szczoteczkę. Kilka rozwiązań przyciąga uwagę

Nowa szczoteczka do zębów nazywa się Xiaomi Mijia Electric Toothbrush 2 Pro i może pochwalić się naprawdę długim czasem pracy. Do tego dochodzi jeszcze kilka dobrych cech.

Xiaomi Mijia Electric Toothbrush 2 Pro to szczoteczka, która pozwoli zapomnieć o ładowarce

Trzeba przyznać, że Xiaomi w ofercie ma naprawdę mnóstwo różnych kategorii produktów. Producent sprzedaje smartfony, smartwatche, tablety, telewizory, a także hulajnogi czy nawet samochody. Nie zabrakło też szczoteczek sonicznych, takich jak zaprezentowany pod koniec września 2026 roku model Xiaomi Mijia T302 Vibration Suppression Edition.

Teraz Chińczycy pochwalili się kolejną szczoteczką. Nowy model to Xiaomi Mijia Electric Toothbrush 2 Pro i ma kilka rozwiązań, które powinny zostać docenione przez wielu klientów firmy. Ponadto na lokalnym rynku cena jest jak najbardziej przystępna.

Warto odnotować, że użytkownicy Xiaomi Mijia Electric Toothbrush 2 Pro otrzymują silnik wibracji sonicznej Xiaomi 2.0, który – jak twierdzi producent – usuwa płytkę nazębną z wysoką skutecznością. Natomiast wiele trybów wibracji ma pozwolić na łatwe spersonalizowanie działania urządzenia i dostosowanie go do własnych preferencji.

fot. Xiaomi

Główka szczoteczki charakteryzuje się specjalnie zaprojektowaną gumową strukturą. Zastosowany miękki materiał ma być delikatniejszy dla zębów. Konstrukcja główki ma także pozwolić na lepsze przyleganie włosia do powierzchni zębów. Udoskonaleń doczekał się system monitorowania nacisku, który ma oferować wysoką precyzję. Użytkownik ostrzegany jest o zbyt mocnym lub zbyt słabym nacisku. Dodatkowo, gdy nacisk jest zbyt mocny, szczoteczka automatycznie ogranicza siłę wibracji.

Szczoteczka Xiaomi Mijia Electric Toothbrush 2 Pro wyposażona jest w stosunkowo duży ekran. Służy on do wyświetlania czasu szczotkowania i stopnia pokrycia zębów. Może też pokazywać komunikaty, gdy zostanie pominięty jakiś obszar lub szczotkowanie będzie zbyt krótkie.

Ładowanie odbywa się przez port USB-C. Xiaomi obiecuje, że w pełni naładowany akumulator ma wytrzymać nawet 190 dni. Obudowa szczoteczki ma szczelność na poziomie IPX8.

fot. Xiaomi

Xiaomi Mijia Electric Toothbrush 2 Pro – dostępność i cena

Szczoteczka zadebiutowała w Chinach. Jej cena w ramach kampanii crowdfundingowej to 179 juanów (równowartość około 107 złotych). Jej regularna cena w sprzedaży ma wynieść 249 juanów (około 145 złotych).