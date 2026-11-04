Koniec stresu o rozładowany smartfon. Honor szykuje bateryjną bestię

Kolejny smartfon wydany pod marką Honor ma mieć naprawdę ogromny akumulator. Możliwe, że pozwoli zapomnieć o ładowarce nawet na tydzień.

Honor wrzuca do smartfonów coraz większe ogniwa

Po jednej stronie mamy topowe smartfony, które mają akumulatory około 5000 mAh – np. iPhone 18 Pro Max czy Samsung Galaxy S26 Ultra. Po drugiej znajdują się urządzenia chińskich producentów, którzy stosują zauważalnie pojemniejsze ogniwa. Oczywiście nie zawsze więcej miliamperogodzin oznacza odczuwalnie dłuższy czas pracy – chociażby Apple potrafi dużo wyciągnąć ze stosunkowo niewielkich akumulatorów. Z kolei niektóre firmy mają sporo do nadrobienia w kwestii optymalizacji.

Wśród producentów smartfonów, którzy idą w kierunku coraz większych akumulatorów, z pewnością wyróżnia się marka Honor. Należy odnotować, że jej celem nie jest zastosowanie jak największego akumulatora bez patrzenia na wymiary urządzenia. Nie chodzi o rywalizację z takim sprzętem, jak Oukitel WP100, który ma 33000 mAh, ale niemal przypomina cegłę. Honor stara się stosować imponujące akumulatory przy zachowaniu rozsądnych wymiarów urządzenia.

Przykładowo, w czerwcu 2026 roku zadebiutował Honor X80 Pro Max, który może pochwalić się akumulatorem o pojemności 11000 mAh, ale wymiary obudowy wynoszą 162,2 x 77 x 8,08 mm, a waga to 203 g. Natomiast do modelu Honor Win RT 2 udało się wcisnąć ogniwo 12070 mAh przy konstrukcji o wymiarach 163 x 78 x 8,5 mm i wadze 238 g.

Honor X80 Pro Max | fot. Honor

Honor zamierza podnieść poprzeczkę

Ustaliliśmy przed chwilą, że Chińczycy mają już w portfolio smartfony z wielkimi akumulatorami. Honor nie zamierza jednak odpuszczać i pracuje nad urządzeniami, które pozwolą jeszcze wyraźniej zdominować niektórych rywali.

Informator Digital Chat Station, który ma duże doświadczenie w ujawnianiu planów producentów smartfonów, twierdzi, że Honor prowadzi testy modeli wyposażonych w akumulatory od 14000 mAh do 15000 mAh. Celem ma być dostarczenie na rynek smartfona, który wytrzyma cały tydzień bez konieczności sięgania po ładowarkę.

Faza testowa może brzmieć jak zapowiedź bardzo odległej premiery. Należy jednak odnotować, że Chińczycy nie lubią czekać i zdarza im się dość sprawnie wprowadzać nowe pomysły do swoich smartfonów. To właśnie na innowacjach i specyfikacji często opierają swój marketing i możliwość rywalizacji z Samsungiem czy Apple. Niewykluczone, że Honor z ogniwem 15000 mAh zadebiutuje dość szybko.