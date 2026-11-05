ChatGPT wygeneruje Ci GIF-a. I zrobi to szybko

Czasem jeden GIF potrafi powiedzieć więcej niż tysiąc słów. Nie zawsze jednak da się odnaleźć taki, który pasowałby idealnie. Dobra wiadomość: ChatGPT już niebawem wygeneruje dla Ciebie ruchomy obrazek na każdą okazję.

ChatGPT wygeneruje Ci GIF-a na każdą okazję

Generowaniem obrazów w narzędziu ChatGPT zajmuje się model Images. Aktualnie potrafi on tworzyć jedynie statyczne ilustracje, ewentualnie proste GIF-y, złożone z dwóch przeskakujących obrazów. Firma OpenAI przygotowała jednak dużą aktualizację, dzięki której rozwiązanie to nauczyło się tworzenia wieloklatkowych, w pełni animowanych obrazów z prędkością odtwarzania ustawioną pomiędzy 0,5x a 2x.

Po tej aktualizacji ChatGPT generuje GIF-y na podstawie wprowadzonego promptu tekstowego lub przesłanego zdjęcia albo też łącząc jedno z drugim. Użytkownik będzie mógł edytować taki obrazek, dostosowując go do swojego zamysłu. Równocześnie przy takich grafikach będzie można skorzystać z tych samych narzędzi do edycji wizualnej, co w przypadku statycznych plików.

Model Images 2.6 już jest lub zaraz u Ciebie będzie

Funkcja jest elementem modelu Images 2.6 – wersja ta rozpoczęła już swoją drogę do aplikacji ChatGPT na komputerach i urządzeniach mobilnych, jak i do wersji przeglądarkowej. Najprawdopodobniej pojawi się u Ciebie na dniach i skorzystasz z niej, niezależnie od tego, czy masz wykupioną subskrypcję, czy nie.

Poza możliwością tworzenia w pełni animowanych GIF-ów, aktualizacja ma również doprowadzić do przyspieszenia generowania obrazów wszelkiej maści i to nawet o 50%. To istotne udoskonalenie, ponieważ ChatGPT jest obecnie wykorzystywany do tworzenia o blisko miliard ilustracji tygodniowo więcej niż jeszcze we wrześniu, a wówczas firma OpenAI chwaliła się, że każdego tygodnia ChatGPT generuje ponad 3 miliardy obrazów.

W rzeczywistości przygotowane zostały dwa warianty modelu: GPT-Image-2.6 Flare potrafi wygenerować obraz w 4-6 sekund, podczas gdy GPT-Image-2.6 Sunburst potrzebuje trochę więcej czasu, ale za to oferuje wyższą jakość.

Jest w tym też coś niepokojącego – pozwól, że zostawię Cię z pewną wartością. Już wygenerowanie pojedynczego, statycznego obrazu przez narzędzia AI pochłania mniej więcej tyle energii, ile trzeba, by naładować akumulator w przeciętnym smartfonie do pełna.