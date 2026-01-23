Już wkrótce do sprzedaży w Polsce trafi nowy składany smartfon. Z tej okazji jego producent przygotował promocję, dzięki której kupisz go aż 1000 złotych taniej. Jeśli jednak wolisz klasyczne konstrukcje – także możesz zdobyć rabat.

Składany smartfon 1000 złotych taniej

Polski oddział Huawei zaanonsował rychłą premierę Huawei Mate X7. To smartfon, który został zaprezentowany w Chinach w listopadzie 2025 roku, a już 3 lutego 2026 roku trafi do sprzedaży w Polsce. Z okazji jego nadchodzącego debiutu w kraju nad Wisłą przygotowano promocję, dzięki której można zdobyć kod rabatowy o wartości aż 1000 złotych.

Jak go otrzymać? Wystarczy wejść na tę stronę internetową, podać swój adres e-mail i zapisać się do newslettera. W ten sposób dostaniecie też kod rabatowy o wartości 300 złotych na smartfon Huawei Nova 14 Pro, który miał premierę w maju 2025 roku i również zadebiutuje w Polsce już 3 lutego 2026 roku.

Ponadto możecie zapewnić sobie kod rabatowy na tablet Huawei Mate Pad 11.5 S 2026 – po rejestracji na tej stronie internetowej otrzymacie kod zniżkowy o wartości 100 złotych. On także zostanie wprowadzony do Polski już 3 lutego 2026 roku.

Producent nie podał jeszcze sugerowanych cen nadchodzących do Polski nowości.

Co oferują Huawei Mate X7, Huawei Nova 14 Pro i Huawei MatePad 11.5 S? (specyfikacja)

Najbardziej imponujący z tej trójki składany smartfon Huawei Mate X7 ma 8-calowy ekran o rozdzielczości 2416×2210 pikseli wewnątrz i 6,49-calowy o rozdzielczości 2444×1080 pikseli na zewnątrz. Oba to ekrany OLED LTPO z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i ściemnianiem PWM 1440 Hz.

Smartfon Huawei Mate X7 wyposażony jest też w 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej (brak slotu na kartę pamięci) oraz akumulator o pojemności 5600 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 50 W, indukcyjnego o mocy 50 W i indukcyjnego zwrotnego o mocy 7,5 W.

Ponadto smartfon Huawei Mate X7 ma dwa aparaty o rozdzielczości 8 Mpix każdy w okrągłym otworze w ekranach i trzy aparaty na zewnątrz: główny 50 Mpix ze zmienną przysłoną (f/1.49-f/4.0) i OIS, ultraszerokokątny 40 Mpix (f/2.2) i teleobiektyw 50 Mpix (f/2.2) z OIS i funkcją makro.

Huawei Mate X7 (źródło: Huawei)

Smartfon Huawei Nova 14 Pro wyposażony jest zaś w 6,78-calowy wyświetlacz OLED LTPO o rozdzielczości 2776×1224 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz, procesor Kirin 8020, akumulator o pojemności 5500 mAh z obsługą ładowania o mocy 100 W oraz dwa aparaty na przodzie 50 Mpix + 8 Mpix i trzy na tyle: 50 Mpix (f/1.4-f/4.0) + 12 Mpix (f/2.4) teleobiektyw z OIS + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym. Obok jest jeszcze czujnik spektralny.

Huawei Nova 14 Pro

Tablet Huawei MatePad 11.5 S w najnowszej wersji (2026) oferuje z kolei 11,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2800×1840 pikseli, który odświeża obraz z adaptacyjną częstotliwością od 30 do 144 Hz, a także 12 GB RAM, od 256 do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji), 13 Mpix aparat na tyle i 8 Mpix na przodzie oraz akumulator o pojemności 8800 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 40 W.

Huawei MatePad 11.5 S 2026 (źródło: Huawei)

Ponadto tablet Huawei MatePad 11.5 S wyposażony jest w dwa mikrofony, cztery głośniki, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (2,4 i 5 GHz) oraz port USB-C (USB 3.0). Sprzęt nie ma slotu na kartę pamięci ani SIM. Całość ma wymiary 177,3x261x6,1 mm, waży 515 gramów i pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 4.3 (podczas gdy Huawei zaprezentował HarmonyOS 6 w czerwcu 2025 roku).