Huawei Nova 14 Ultra debiutuje wraz z braćmi. Bestie ze średniej półki

Oficjalnie zaprezentowany został smartfon Huawei Nova 14 Ultra. Zapowiada się na fotograficzną bestię, o tyle nietypową, że zasadniczo reprezentującą średnią półkę. Wraz z nim debiutuje model Huawei Nova 14 Pro oraz podstawowy Huawei Nova 14.

Premiera Huawei Nova 14 w trzech smakach

Podstawowy model Huawei Nova 14 został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Na froncie ma również aparat o rozdzielczości 50 Mpix, a z tyłu producent zainstalował trzy oczka. Główny sensor cechuje się rozdzielczością 50 Mpix (f/1.9), teleobiektyw z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i 3-krotnym zoomem ma 12 Mpix, a ultraszerokokątny moduł z trybem makro – 8 Mpix.

Nieco wyżej plasuje się smartfon Huawei Nova 14 Pro, wyposażony w panel LTPO OLED o przekątnej 6,78 cala i dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz. Poza ekranem od modelu podstawowego różni się też głównym aparatem – czujnik ponownie cechuje się rozdzielczością 50 Mpix, ale ma też OIS oraz zmienną przysłonę (f/1.4 do f/4.0), co powinno pozytywnie wpłynąć na zakres fotograficznych możliwości.

Topowym członkiem rodziny jest Huawei Nova 14 Ultra. Model ten również oferuje panel LTPO OLED z adaptacyjnym odświeżaniem, ale jego przekątna wynosi 6,81 cala. Urządzenie ma taki sam aparat główny, jak Pro, ale pozostałe dwa oczka się różnią. Przede wszystkim teleobiektyw cechuje się rozdzielczością 50 Mpix, oferując 3,7-krotny zoom optyczny i 100-krotny zoom cyfrowy. Jednostka ultraszerokokątna ma zaś 13 Mpix.

Huawei Nova 14 Huawei Nova 14 Pro Huawei Nova 14 Ultra fot. Huawei

Cała trójka ma też minimum 256 GB pamięci masowej – ilość pamięci operacyjnej, podobnie jak nazwa zastosowanego procesora, pozostaje nieznana. Dopełnieniem całości – w każdym przypadku – jest natomiast akumulator o pojemności 5500 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą maksymalnie 100 W.

Specyfikacja Huawei Nova 14 vs Huawei Nova 14 Pro vs Huawei Nova 14 Ultra – porównanie

Proponuję teraz podsumowanie i porównanie całej serii:

Huawei Nova 14 Huawei Nova 14 Pro Huawei Nova 14 Ultra Wyświetlacz 6,7 cala,

OLED,

120 Hz,

2412×1084 piksele 6,78 cala,

OLED,

1-120 Hz,

2776×1224 piksele 6,81 cala,

OLED,

1-120 Hz,

2860×1272 piksele Pamięć 256/512 GB 256/512 GB 256 GB-1 TB Aparaty 50 Mpix (f/1.9),

12 Mpix (f/2.4) z OIS – teleobiektyw,

8 Mpix (f/.2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/1.4-4.0) z OIS,

12 Mpix (f/2.4) z OIS – teleobiektyw,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix (f/2.0)

+ 8 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/1.4-4.0) z OIS,

50 Mpix (f/2.2) z OIS – teleobiektyw,

13 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix (f/2.0)

+ 8 Mpix (f/2.2) Akumulator 5500 mAh,

ładowanie do 100 W 5500 mAh,

ładowanie do 100 W 5500 mAh,

ładowanie do 100 W Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC System HarmonyOS 5 HarmonyOS 5 HarmonyOS 5 Wymiary i waga 161,7×75,5×7,18 mm,

192 gramy 163,4×75×7,68 mm,

~205 gramów 163,4×75,6×7,78 mm,

204 gramy Odporność IP65 IP65 IP68/IP69

Ile kosztują nowe smartfony Huawei? Ceny są już znane

Sugerowane ceny nowych smartfonów Huawei przedstawiają się następująco:

Nova 14: 256 GB – od 2699 juanów (równowartość ~1410 złotych), 512 GB – od 2999 juanów (~1570 złotych),

Nova 14 Pro: 256 GB – od 3499 juanów (~1830 złotych), 512 GB – od 3799 juanów (~1985 złotych),

Nova 14 Ultra: 256 GB – od 4199 juanów (~2195 złotych), 512 GB – od 4499 juanów (~2355 złotych), 1 TB – od 4999 juanów (~2615 złotych).



Sprzedaż modelu podstawowego w Chinach wystartuje 30 maja 2025 roku, a modele Pro i Ultra będą dostępne tydzień wcześniej. Termin premiery poza Państwem Środka pozostaje zagadką.