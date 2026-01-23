Darmowe Wi-Fi w samolotach znanej, europejskiej linii lotniczej

Bez względu na to, czy to krótszy, czy dłuższy lot, dostęp do internetu na pokładzie samolotu jest mile widziany przez pasażerów. Popularna, europejska linia lotnicza poinformowała, że zdecydowała się udostępnić swoim klientom darmowe Wi-Fi.

Darmowe Wi-Fi w samolotach linii KLM

Holenderska linia lotnicza KLM, która wchodzi w skład holdingu Air France-KLM (do czego za chwilę wrócimy), poinformowała, że jako jedna z pierwszych, europejskich linii lotniczych zaczęła oferować swoim pasażerom darmowe Wi-Fi na pokładach swoich samolotów.

Darmowe Wi-Fi w KLM będzie udostępniane sukcesywnie w większości samolotów używanych na trasach europejskich. Już teraz darmowe Wi-Fi jest dostępne w połowie europejskiej floty, a w nadchodzących latach skorzystają z niego wszyscy pasażerowie, podróżujący samolotami Boeing A321neo i Embraer 195-E2 oraz niektórymi Boeingami B737-800.

Przewoźnik informuje przy okazji, że od sierpnia 2025 roku do jego floty dołączyło 12 nowych samolotów Boeing A321neo, które latają wyłącznie na europejskich trasach. Pierwszy Boeing A321neo natomiast wszedł do floty w sierpniu 2024 roku.

Darmowe Wi-Fi w KLM ma sprawić, że lot samolotem będzie przyjemniejszy

Jak podkreśla linia lotnicza, europejska flota nie jest wyposażona w system rozrywki pokładowej – pasażerowie nie mogą oglądać filmów na ekranach, zamontowanych w fotelach przed nimi. Darmowe Wi-Fi w KLM w Europie ma na celu zwiększyć komfort pasażerów.

Darmowe Wi-Fi w KLM jest dostępne dla każdego członka Flying Blue. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu pasażer może korzystać z nielimitowanego dostępu do internetu na pokładzie samolotu podczas lotu. Holenderska linia lotnicza deklaruje, że możliwe jest zarówno wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, jak i przeglądanie internetu i słuchanie muzyki, a także granie w gry i strumieniowanie filmów czy seriali.

W odpowiedzi na przesłane przez nas do biura prasowego pytanie KLM odpowiedziało, że linia współpracuje z Viasat WiFi (IFC). O jakości połączenia i transmisji danych przekonają się też mieszkańcy Polski, ponieważ KLM lata również z Polski. Podobnie jak linia Air France, która już we wrześniu 2025 roku ogłosiła, że udostępni darmowe Wi-Fi swoim klientom.

Analogiczne posunięcie KLM wydaje się naturalną koleją rzeczy, jako że – jak zostało wspomniane – obie linie należą do jednego holdingu, aczkolwiek Air France korzysta ze Starlinka.