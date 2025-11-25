Huawei Mate X7 oficjalnie. Ma większe ekrany i smuklejszą obudowę

Dzisiaj odbyła się premiera serii Huawei Mate 80. Wraz z kilkoma reprezentującymi ją modelami światło dzienne ujrzał kolejny składany smartfon w ofercie tego producenta: Huawei Mate X7. Spójrzmy na to, co oferuje i jak ma się to do poprzedniej generacji.
Premiera Huawei Mate X7. Składany smartfon dostał kilka znaczących ulepszeń
Huawei Mate X6 jest aktualnie jednym z najlepszych składanych smartfonów na rynku. Kuba podczas testów przekonał się o tym, że jest to model wyposażony w świetny aparat, bardzo dobre wyświetlacze i niezły akumulator, a do tego cechujący się wysoką wydajnością i kulturą pracy na co dzień. Oczekiwania względem jego następcy były zatem wysokie.
Aby im sprostać, producent postarał się o kilka poważnych udoskonaleń. Choć konstrukcja jest lżejsza i smuklejsza (po złożeniu ma 9,5 mm, a po rozłożeniu zaledwie 4,5 mm), oba wyświetlacze zostały zwiększone. Zewnętrzny ma teraz 6,49 cala, a wewnętrzny – równe 8 cali (u poprzednika było to, odpowiednio, 6,45 i 7,93 cala). Zwiększeniu uległa także maksymalna jasność obu paneli.
Do tego dochodzi wydajniejszy procesor Kirin 9030 Pro i akumulator o zwiększonej pojemności, wynoszącej 5525 mAh. Niezmiennie można liczyć na szybkie ładowanie z mocą 66 W i ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W. Warto też wspomnieć o wyższym poziomie wodoszczelności i zapewnieniu pyłoszczelności.
Jeśli chodzi o sekcję fotograficzną, to zachowany został aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix ze zmienną przysłoną. Nadal towarzyszą mu też ultraszerokokątna jednostka 40 Mpix i kolorymetr. Zmianę można jednak dostrzec w teleobiektywie peryskopowym, którego rozdzielczość wzrosła z 48 do 50 Mpix. Oferuje on OIS oraz 3,5-krotny zoom optyczny.
Proponuję teraz podsumowanie tych informacji, wraz z porównaniem do poprzedniej generacji…
Specyfikacja Huawei Mate X7 vs Huawei Mate X6 – porównanie
|Huawei Mate X7
|Huawei Mate X6
|Wyświetlacz zewnętrzny
|6,49 cala,
LTPO OLED,
2444×1080 pikseli,
1-120 Hz,
do 3000 nitów
|6,45 cala,
LTPO OLED,
2440×1080 pikseli,
1-120 Hz,
do 2500 nitów
|Wyświetlacz wewnętrzny
|8 cali,
LTPO OLED,
2416×2210 pikseli,
1-120 Hz,
do 2500 nitów
|7,93 cala,
LTPO OLED,
2440×2440 pikseli,
1-120 Hz,
do 1800 nitów
|Procesor
|Kirin 9030 Pro
|Kirin 9020
|Pamięć
|12/16 GB RAM,
256 GB-1 TB na pliki
|12/16 GB RAM,
256 GB-1 TB na pliki
|Aparaty zewnętrzne
|50 Mpix (f/1.49-4.0) z OIS,
50 Mpix (f/2.2) z OIS – teleobiektyw peryskopowy,
40 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|50 Mpix (f/1.4-4.0) z OIS,
48 Mpix (f/3.0) z OIS – teleobiektyw peryskopowy,
40 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|Aparaty do selfie
|8 Mpix (wewnętrzny),
8 Mpix (zewnętrzny)
|8 Mpix (wewnętrzny),
8 Mpix (zewnętrzny)
|Akumulator
|5525 mAh,
ładowanie do 66 W
(bezprzewodowo: 50 W)
|5110 mAh,
ładowanie do 66 W
(bezprzewodowo: 50 W)
|Łączność
|4G (LTE), Wi-Fi 6,
Bluetooth 6.0, NFC
|4G (LTE), Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.2, NFC
|Wymiary (złożony)
|156,8×73,8×9,5 mm
|156,6×73,8×9,85 mm
|Wymiary (rozłożony)
|156,8×144,2×4,5 mm
|156,6×144×4,6 mm
|Waga
|236 gramów
|239 gramów
|Odporność
|IP58 / IP59
|IPX8
Ile kosztuje smartfon Huawei Mate X7? Cena w Chinach
Producent przygotował cztery konfiguracje smartfona Huawei Mate X7. Ich ceny przedstawiają się następująco:
- 12/256 GB – 12999 juanów (równowartość ~6715 złotych),
- 12/512 GB – 13999 juanów (~7235 złotych),
- 16/512 GB – 14999 juanów (~7750 złotych),
- 16 GB/1 TB – 15999 juanów (~8265 złotych).
W Chinach można już składać zamówienia na ten smartfon w przedsprzedaży. Jego regularna sprzedaż wystartuje natomiast 5 grudnia 2025 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy (ani czy w ogóle) model zadebiutuje także w Polsce. Można jednak założyć, że tak się stanie.