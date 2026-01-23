Sprzedam Opla, kupię Xboxa. Forza Horizon 6 jest bliżej niż myślisz!

Czy wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia? Jak najbardziej – inaczej nie wyczekiwałbym premiery Forza Horizon 6. Wiemy już, kiedy w końcu będziemy mogli palić gumę wzdłuż japońskich uliczek.

Podsumowanie Xbox Developer_Direct. Jaka będzie Forza Horizon 6?

22 stycznia zakończyło się pierwsze wydarzenie Xboksa, skierowane do graczy w 2026 roku. W trakcie Developer_Direct skupiono się na czterech nowościach, zmierzających na konsolę Microsoftu oraz PC. Oprócz Beast of Reincarnation, czyli RPG akcji, tworzonego przez Game Freak (studio odpowiedzialne za Pokemony), nowych szczegółów o Fable oraz niespodzianki w postaci Kiln – nowego tytułu Double Fine, sporą część prezentacji poświęcono grze Forza Horizon 6.

We wrześniu 2025 roku wiedzieliśmy już, że Playground Games przypiął kolejną pinezkę na mapie świata na Japonii, lecz na kolejne informacje przyszło nam czekać kilka miesięcy. Dwunastominutowy materiał wideo oraz artykuł na oficjalnej stronie Xboksa zdradzają, że Forzę Horizon 6 zaczniemy nie jako profesjonalista i weteran festiwalu, a turysta, który marzył o zobaczeniu imprezy na żywo w Japonii.

Forza Horizon 6 (Źródło: Xbox)

Oprócz tego sporo uwagi poświęcono projektowaniu mapy, która ma łączyć neonowe ulice z wyjątkowymi, off-roadowymi pejzażami oraz górskimi serpentynami. Teren ma zostać podzielony na strefy mające różnić się klimatem i podejściem do ścigania się. Zespół wspomina m.in. o przedmieściach Tokyo, strefie doków czy centrum – niewykluczone, że będziemy mogli nawet odtworzyć w jakiś sposób jazdę bokiem po skrzyżowaniu w Shibuyi rodem z filmu Szybcy i Wściekli: Tokyo Drift.

Forza Horizon 6 (Źródło: Xbox)

Playground Games zapewnia, że w zachowaniu autentyczności prawdziwej Japonii pomaga konsultant ds. kultury, postęp w grze ma zostać przebudowany, a na dobry początek możemy spodziewać się aż 550 modeli samochodów z masą części tuningowych.

W kwestiach nieruchomości będzie czekać na nas osiem lokacji, które oprócz punktów szybkiej podróży mają cieszyć nasze oko i nie tylko – spory wycinek ziemi będziemy mogli spersonalizować pod nasze widzimisię, stawiając dodatkowe garaże czy nawet projektując małe tory wyścigowe.

Kiedy premiera Forza Horizon 6?

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do festiwalu Horizon dołączymy 19 maja 2026 roku na PC i Xbox Series S|X, podczas gdy na PlayStation 5 tytuł ma trafić w tym samym roku. Oprócz opcji zakupu w Xbox Store i Steam, gra zostanie udostępniona także w abonamencie Game Pass Ultimate w dniu premiery.

Pojawił się również cennik oraz opis zawartości dodatkowej:

Forza Horizon 6 – 299 złotych,

Forza Horizon 6 Deluxe Edition – dostęp do Car Pass oraz Welcome Pack – 428 złotych,

Forza Horizon 6 Premium Edition – oprócz ww. bonusów: dostęp w przyszłości do dwóch DLC, członkostwo VIP, paczka samochodów Time Attack oraz Italian Passion i dostęp do gry cztery dni wcześniej – 519 złotych.

Zamawiając grę przedpremierowo, możecie liczyć na dodatkowe auto – Ferrari J50. Miejmy nadzieję, że twórcy – koniec końców – udźwigną ciężar lokacji, jaki przyjdzie im odtworzyć.