Huawei przedstawia HarmonyOS 6.0. Jest całkiem nowy asystent AI

Nowa wersja systemu operacyjnego Huawei właśnie ujrzała światło dzienne. HarmonyOS 6.0, bo o nim mowa, wprowadza nie tylko szereg usprawnień wizualnych i funkcjonalnych, ale przede wszystkim nowego, zaawansowanego asystenta AI. Co potrafi?

Nowy XiaoYi to coś więcej niż zwykły asystent?

Huawei nie ukrywa, iż kluczowym elementem HarmonyOS 6.0 jest nowy Intelligent Agent Framework, który ma wprowadzić nową jakość w interakcji ze smartfonem. Serce tego systemu to osobisty asystent XiaoYi, który ma działać nie tylko na podstawie prostych komend głosowych, ale na bazie kontekstu i bieżących działań użytkownika.

Podczas prezentacji pokazano kilka praktycznych zastosowań XiaoYi, m.in. możliwość analizy zawartości całego ekranu smartfona w stylu funkcji Circle to Search, interakcje z narzędziem ChatExcel czy nawet pomoc w tworzeniu aplikacji na HarmonyOS. Huawei podkreśla, że kluczowe jest to, by użytkownik mógł swobodnie rozmawiać z AI, bez potrzeby sztywnego formułowania zapytań.

Warto też wspomnieć o nowej funkcji Touch and Share, która umożliwia szybkie przesyłanie plików pomiędzy smartfonami a komputerami Huawei poprzez zwykłe zetknięcie ekranów. Działa to także w kontekście rozgrywek wieloosobowych. Można łatwo połączyć się z grą, dotykając ekranem telefonu wyświetlacza komputera. Mamy tu więc oczywiste nawiązanie do rozwiązań znanych z Apple, czyli AirDrop.

Do tych urządzeń Huawei trafi nowy HarmonyOS

HarmonyOS 6.0 trafi najpierw do wybranych urządzeń w ramach programu Developer Beta, który potrwa do końca czerwca. Lista obsługiwanych sprzętów obejmuje takie modele, jak: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 60, Mate 60 Pro, składany Mate X5, a także tablety MatePad Pro 11 (2024) oraz MatePad Pro 13.2 (2025).

Deweloperzy, którzy chcą wziąć udział w testach, muszą zarejestrować się poprzez Huawei Developer Alliance i przejść odpowiedni proces weryfikacji. HarmonyOS 6.0 w pełnej wersji trafi do użytkowników najpewniej po zakończeniu testów beta. Choć firma nie podała jeszcze konkretnych dat, można się spodziewać, że stanie się to jeszcze w tym roku.

Czy nowa wersja systemu stworzonego przez chińską markę okażę się dużym sukcesem? Z pewnością będzie mieć kilka mocnych argumentów, żeby tak się stało. Tym bardziej, że liczby związane z tym systemem nieustannie rosną. Do końca 2024 roku Huawei dostarczył ponad 103 mln smartfonów napędzanych przez HarmonyOS.