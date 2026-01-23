iPhone 20 jednak nie będzie aż tak spektakularny

iPhone 16 Plus recenzja
(fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)
Kolejny jubileuszowy smartfon Apple – iPhone 20 – miał być przełomowy jak iPhone X, zaprezentowany 12 września 2017 roku. Najnowsze informacje wskazują, że jednak nie będzie.

iPhone 20 jednak nie otrzyma ekranu bez żadnych otworów

Już w kwietniu 2025 roku Mark Gurman, który regularnie dostarcza nowe informacje na temat kolejnych produktów Apple, doniósł, że jubileuszowy iPhone 20 ma cechować się „rozległą” szklaną konstrukcją. Wzbudziło to obawy związane z jego ewentualną naprawą, ponieważ duża ilość szkła z pewnością nie ułatwiłaby życia serwisantom.

Później dowiedzieliśmy się, że owa „rozległa” szklana konstrukcja miała oznaczać wyświetlacz zachodzący na wszystkie cztery krawędzie i jednocześnie pozbawiony otworów. Nowe informacje, przekazane przez jednego z renomowanych informatorów, wskazują jednak, że iPhone 20 nie będzie miał ekranu bez wycięć.

iPhone z takim wyświetlaczem – jego zdaniem – pojawi się na rynku nie wcześniej niż w 2030 roku, podczas gdy iPhone 20 ma zadebiutować już w 2027 roku. Przy okazji warto przypomnieć, że Apple miało specjalnie pominąć iPhone’a 19, aby podkreślić 20. rocznicę premiery pierwszego iPhone’a.

iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max będą miały mniejszą Dynamiczną Wyspę

Dynamic Island pojawiła się po raz pierwszy w iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max w 2022 roku. Od 2023 roku stała się elementem rozpoznawczym również tańszych iPhone’ów i tylko iPhone 16e, który zadebiutował w lutym 2025 roku, wciąż ma notcha.

Tutaj warto przypomnieć, że Apple zmniejszyło rozmiar wycięcia w ekranie w serii iPhone 13. To samo czeka również Dynamiczną Wyspę. Podobnie jak po raz pierwszy pojawiła się ona w linii Pro, tak w pierwszej kolejności Amerykanie zredukują jej wielkość w modelach iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max.

Informator, posługujący się nickiem Ice Universe, podaje, że jej szerokość zmniejszy się o około 35% – z 20,76 mm do 13,49 mm. Przygotował nawet grafikę koncepcyjną, która pokazuje, jak może to wyglądać w praktyce.

Zmniejszenie szerokości Dynamicznej Wyspy ma być możliwe dzięki temu, że iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max będą miały tylko otwór na aparat przedni, podczas gdy wszystkie elementy systemu do Face ID zostaną ukryte za wyświetlaczem.

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

