iPhone 20 jednak nie będzie aż tak spektakularny

Kolejny jubileuszowy smartfon Apple – iPhone 20 – miał być przełomowy jak iPhone X, zaprezentowany 12 września 2017 roku. Najnowsze informacje wskazują, że jednak nie będzie.

iPhone 20 jednak nie otrzyma ekranu bez żadnych otworów

Już w kwietniu 2025 roku Mark Gurman, który regularnie dostarcza nowe informacje na temat kolejnych produktów Apple, doniósł, że jubileuszowy iPhone 20 ma cechować się „rozległą” szklaną konstrukcją. Wzbudziło to obawy związane z jego ewentualną naprawą, ponieważ duża ilość szkła z pewnością nie ułatwiłaby życia serwisantom.

Później dowiedzieliśmy się, że owa „rozległa” szklana konstrukcja miała oznaczać wyświetlacz zachodzący na wszystkie cztery krawędzie i jednocześnie pozbawiony otworów. Nowe informacje, przekazane przez jednego z renomowanych informatorów, wskazują jednak, że iPhone 20 nie będzie miał ekranu bez wycięć.

iPhone z takim wyświetlaczem – jego zdaniem – pojawi się na rynku nie wcześniej niż w 2030 roku, podczas gdy iPhone 20 ma zadebiutować już w 2027 roku. Przy okazji warto przypomnieć, że Apple miało specjalnie pominąć iPhone’a 19, aby podkreślić 20. rocznicę premiery pierwszego iPhone’a.

iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max będą miały mniejszą Dynamiczną Wyspę

Dynamic Island pojawiła się po raz pierwszy w iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max w 2022 roku. Od 2023 roku stała się elementem rozpoznawczym również tańszych iPhone’ów i tylko iPhone 16e, który zadebiutował w lutym 2025 roku, wciąż ma notcha.

Tutaj warto przypomnieć, że Apple zmniejszyło rozmiar wycięcia w ekranie w serii iPhone 13. To samo czeka również Dynamiczną Wyspę. Podobnie jak po raz pierwszy pojawiła się ona w linii Pro, tak w pierwszej kolejności Amerykanie zredukują jej wielkość w modelach iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max.

Informator, posługujący się nickiem Ice Universe, podaje, że jej szerokość zmniejszy się o około 35% – z 20,76 mm do 13,49 mm. Przygotował nawet grafikę koncepcyjną, która pokazuje, jak może to wyglądać w praktyce.

The Dynamic Island cutout width on the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max has been reduced from 20.76 mm to 13.49 mm, representing a reduction of approximately 35%. pic.twitter.com/dLnUdCts7z — Ice Universe (@UniverseIce) January 23, 2026

Zmniejszenie szerokości Dynamicznej Wyspy ma być możliwe dzięki temu, że iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max będą miały tylko otwór na aparat przedni, podczas gdy wszystkie elementy systemu do Face ID zostaną ukryte za wyświetlaczem.