Masz te słuchawki? Wyrzuć je – mogą uszkodzić Twój mózg

Polskie instytucje postanowiły przebadać 30 wybranych modeli elektroniki użytkowej. W pięciu przypadkach wykryto nieprawidłowości, a aż cztery modele muszą zostać wycofane ze sprzedaży. Okazało się, że niektóre słuchawki nie spełniają norm i mogą negatywnie wpływać na Twoje zdrowie.

UOKiK i Inspekcja Handlowa przebadały słuchawki bezprzewodowe i smartwatche

Od czerwca do października 2025 roku Inspekcja Handlowa z Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Krakowa, Olsztyna oraz Szczecina przeprowadziła kontrolę elektroniki użytkowej w 21 sklepach stacjonarnych. Łącznie pod lupę wzięto 30 modeli słuchawek bezprzewodowych i smartwatchy – 29 z nich zostało wyprodukowanych w Chinach, a jeden model w Wietnamie.

Okazuje się, że pięć urządzeń nie spełniło norm. UOKiK wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie, a produkty zostaną wycofane ze sprzedaży. Warto sprawdzić, czy nie masz ich w domu, bo mogą negatywnie wpływać na Twoje zdrowie.

Każde z urządzeń zostało zweryfikowane w laboratorium pod kątem zawartości substancji niebezpiecznych, takich jak ołów, rtęć, kadm, chrom i brom. Inspektorzy sprawdzili, czy produkty spełniają wymagania formalne, w tym mają zapewnioną prawidłową deklarację zgodności, dane identyfikujące producenta lub importera, informacje identyfikujące produkt, prawidłowe oznakowanie CE oraz poprawnie sporządzoną instrukcję w języku polskim.

Smartwatche i słuchawki bezprzewodowe pod lupą – wyniki badań

W wyniku kontroli ujawniono następujące nieprawidłowości formalne:

brak oznakowania CE – w dwóch przypadkach,

brak zamieszczenia informacji umożliwiających identyfikację sprzętu – w dwóch przypadkach,

nieprawidłowa deklaracja zgodności – w dwóch przypadkach.

Wyniki kontroli (źródło: UOKiK)

Ponadto podczas badań metodą przesiewową XRF ustalono, że w czterech przypadkach przekroczono normę zawartości ołowiu. Zgodnie z normą zawartość ołowiu może sięgać maksymalnie 1000 mg/kg, natomiast w każdym z czterech modeli słuchawek wykryto zawartość przekraczającą 1500 mg/kg.

Teraz urządzenia te mają zostać wycofane ze sprzedaży. W przypadku jednego smartwatcha z nieprawidłową deklaracją zgodności, producent przeprowadził odpowiednie działania naprawcze.

Wyniki kontroli (źródło: UOKiK)

Te słuchawki są toksyczne – sprawdź, czy nie masz ich w domu!

Lista słuchawek, które nie spełniają norm zawartości ołowiu, obejmuje następujące modele:

TDTWS-01-MX/1 (black) – podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu TEDi TRGOVINA,

TDTWS-02-MX (White) – podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu TEDi TRGOVINA,

WEBSKI WB340 – podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu A-tom Webski Hurt,

WEBSKI MAKARONIKI 072021 – podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu A-tom Webski Hurt.

Słuchawki wycofane ze sprzedaży (źródło: UOKiK)

Jeśli posiadasz któryś z powyższych modeli, koniecznie pozbądź się go. Pamiętaj, aby wyrzucać sprzęt wyłącznie do specjalnego pojemnika. Nigdy nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych do zwykłego śmietnika, podobnie jak baterii i akumulatorów.

Ponadto UOKiK zachęca konsumentów, aby przed dokonaniem zakupu sprawdzili, czy przy produkcie widnieją znak CE, dane producenta lub importera, informacje identyfikacyjne (model, seria) i czy jest instrukcja w języku polskim. Jeśli zauważysz nieprawidłowości, skontaktuj się z producentem lub importerem oraz Inspekcją Handlową (właściwą dla Twojego województwa).

Warto też na bieżąco sprawdzać ogłoszenia publikowane na stronie UOKiK dotyczące urządzeń niebezpiecznych.