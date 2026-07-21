Seria Oppo Find X10 na horyzoncie. Szykują się zmiany w nazewnictwie

Choć wydawać by się mogło, że ostatnia linia flagowych smartfonów Oppo Find X9 ledwie zdążyła się rozgościć na rynku, czas nieubłaganie płynie, a producent pracuje już nad kolejną, dziesiątą generacją tych urządzeń. Pojawiają się pierwsze informacje na jej temat, a część z nich wskazuje na pewne potencjalne zmiany.

Oppo może zmienić nazewnictwo smartfonów w linii Find X10

Z – póki co – szczątkowych, dość wstępnych informacji podanych przez znanego leakera Digital Chat Station wynika, że nowe flagowce Oppo z numerem dziesiątym mogą zmienić się nie tylko specyfikacyjnie, ale również w aspekcie nazewnictwa.

Dla przypomnienia, ostatnia seria składa się z trzech urządzeń: Oppo Find X9 i Find X9 Pro zaprezentowanych w Polsce pod koniec października 2025 roku oraz najmocniejszego Oppo Find X9 Ultra, który swój debiut na rynku miał później, bo w kwietniu 2026 roku.

Według przecieków, w przypadku nowej generacji, producent może zdecydować się na roszady, bo o ile niezmiennie mają pojawić się modele o nazwach Oppo Find X10 i Find X10, to prawdopodobnie może dołączyć do nich jeszcze Find X10 Pro Max. Byłby to wówczas pierwszy smartfon w ofercie marki z takiej nazwie.

Pojawiają się tutaj jednak dość spore znaki zapytania. Na ten moment nie jest bowiem jasne, czy pojawienie się Oppo Find X10 Pro Max sprawi, że firma zastąpi nim i – co za tym idzie – zupełnie zrezygnuje z modelu z dopiskiem Ultra. Być może jednak, debiut Oppo Find X10 Ultra jest niezagrożony, a linia po prostu będzie składać się teraz z nie trzech, a czterech smartfonów.

Oppo Find X9 Ultra (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Co mogą zaoferować smartfony Oppo Find X10?

Wspomniany już Digital Chat Station podzielił się również swoimi informacjami w zakresie potencjalnej specyfikacji tych smartfonów, która w pewnych aspektach również może nieco zaskoczyć.

Podstawowy Find X10 ma oferować wyświetlacz mierzący 6,59 cala o rozdzielczości 1.5K. Jego sercem ma być wykonany w litografii 3 nm procesor MediaTek Dimensity 9600 Lite, który w rzeczywistości będzie najpewniej nieco podkręconym Dimensity 9500.

W przypadku modelu Find X10 Pro, ekran ma być większy i mierzyć 6,78 cala, ale rozdzielczość również ma wynosić 1.5K. Za jego wydajność odpowiadać będzie zupełnie nowy układ MediaTek Dimensity 9600 Pro, który prawdopodobnie będzie mógł pochwalić się litografią 2 nm.

Potencjalnie najmocniejszy Oppo Find X10 Pro Max ma z kolei zostać wyposażony w podobny, 6,78-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1.5K. Przy tym, ma on zostać wykonany w technologii LIPO, co ma pozwolić na maksymalne zmniejszenie ramek wokół ekranu. Co ciekawe, wcześniejsze pogłoski wskazywały na przekątną 6,89 cala i rozdzielczość 2K. Mówi się też o obecności procesora Dimensity 9600 Pro oraz zestawu trzech aparatów, po 200 Mpix każdy, na czele z głównym sensorem Samsung HPC o dużym rozmiarze.

Na ten moment nie są znane jeszcze pozostałe elementy specyfikacji tych urządzeń, ani też data ich możliwej premiery. Ponadto, możliwym scenariuszem jest, że Find X10 Pro Max zostanie zaprezentowany później, jakiś czas po modelach Find X10 i Find X10 Pro.

Gdyby tak rzeczywiście było, przewidywania co do całkowitej rezygnacji z nazwy Ultra mogą okazać się trafne, biorąc pod uwagę, że fotograficzne modele Ultra też debiutowały zawsze w innym terminie.