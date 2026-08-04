CMF Clip Pro
CMF Clip Pro | fot. CMF
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Nowe słuchawki CMF oficjalnie. Muzyka bez zatykania uszu

Mateusz Budzeń·
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Nowe słuchawki CMF oficjalnie. Muzyka bez zatykania uszu

Zadebiutowały słuchawki CMF Clip Pro. Należy zaznaczyć, że to pierwsze słuchawki o otwartej konstrukcji w ofercie marki.

Premiera CMF Clip Pro. Co oferują nowe słuchawki?

Marka CMF ma już trochę słuchawek w swoim portfolio. Przykładowo w kwietniu 2025 roku poznaliśmy CMF Buds 2, Buds 2a i Buds 2 Plus. Z kolei we wrześniu 2025 roku CMF pochwaliło się modelem Headphone Pro. Jednak dotychczas w ofercie brakowało słuchawek o otwartej konstrukcji, która świetnie sprawdza się chociażby w trakcie aktywności fizycznych. Cieszy więc, że ten brak właśnie został nadrobiony.

W CMF Clip Pro znalazł się 10,8-milimetrowy przetwornik dynamiczny z podwójnym magnesem, który został dostrojony w taki sposób, aby generować możliwie najlepszy bas, a przy tym nie zapomniano o wokalu i tonach wysokich. Opracowano nawet technologię Ultra Bass, która inteligentnie wzmacnia niskie częstotliwości, jednocześnie redukując zniekształcenia tonów wysokich.

Na wpisanie na listę zalet zasługuje obsługa kodeków LDAC, AAC oraz SBC, a CMF szczyci się również certyfikatem Hi-Res Audio. Wysoką jakość rozmów ma zapewnić system czterech mikrofonów HD z technologią Clear Voice i układem VPU – marka wspomina o skutecznej funkcji oddzielania głosu użytkownika od hałasu otoczenia. Do tego dochodzi system Sound Seal, którego zadaniem jest redukcja wyciekania dźwięku – odpowiednie zarządzanie średnimi i wysokimi tonami sprawia, że rozmowy i muzyka są znacznie mniej słyszalne dla osób w pobliżu.

CMF Clip Pro
CMF Clip Pro | fot. CMF

Aktywni użytkownicy mogą docenić wagę na poziomie 5,9 g, a także długi czas pracy – słuchawki CMF Clip Pro oferują do 10 godzin ciągłego odtwarzania bez konieczności uzupełniania energii. Natomiast z pomocą etui z funkcją ładowania można osiągnąć nawet 32,5 godziny pracy. Kolejne 4 godziny słuchania dostępne są po 10 minutach ładowania.

Clip Pro to także Bluetooth 5.4, funkcja płynnego przełączania pomiędzy dwoma urządzeniami, tryb niskiego opóźnienia stworzony z myślą o graczach, obsługa Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair oraz IP54. Obie słuchawki wyposażone są w fizyczne przyciski i dodatkowo z etui zintegrowane jest pokrętło Smart Dial, które pozwala na wygodne regulowanie poziomu głośności, zarządzanie odtwarzaniem i odbieranie połączeń.

CMF Clip Pro
CMF Clip Pro | fot. CMF

CMF Clip Pro – cena i dostępność

Nowe słuchawki CMF będą dostępne w trzech wersjach kolorystycznych – ciemnoszara, jasnoszara i koralowa. Zostały wycenione na 79 euro (równowartość około 339 złotych). Dowiedzieliśmy się jeszcze, że start przedsprzedaży zaplanowany jest na 1 września 2026 roku, a realizacja zamówień ruszy kilka dni później, 7 września.

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