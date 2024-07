Straszne wieści dla przeciwników 5G. Wdrożenie 6G będzie bajecznie proste

Przeciwnicy technologii 5G mogą być zaniepokojeni najnowszymi doniesieniami. Okazuje się, że wdrożenie sieci następnej generacji może być znacznie prostsze i szybsze, niż wcześniej przewidywano. Dzięki nowym odkryciom, które pozwalają na wykorzystanie obecnego sprzętu, przeskoczenie na „sześć gie” wydaje się być bliższe, niż się spodziewaliśmy.

Prace nad 6G trwają nie od dziś

Warto przypomnieć, że prace nad technologią 6G trwają od kilku lat, a ich intensywność wzrasta. Już w 2019 roku informowaliśmy o zaangażowaniu takich gigantów jak Samsung i Huawei w rozwój tej technologii. W 2021 roku również Apple potwierdziło swoje badania nad nią, a rok później dołączyła do tego grona firma LG. Szósta generacja sieci komórkowej obiecuje znaczne usprawnienia, w tym prędkości transmisji danych sięgające nawet 1 Tb/s.

Raport przygotowany przez analityków z Juniper Research, o którym informowaliśmy Was w lutym tego roku, przewiduje, że komercyjne wprowadzenie sieci nowej generacji może nastąpić już w 2029 roku. W raporcie podkreślono, że technologia 6G będzie rozwijać się szybko, ale wymaga pokonania wielu wyzwań technicznych. Najnowszy eksperyment chińskich naukowców pokazuje jednak, że nie do końca musi być to prawdą. Dlaczego?

Nowe urządzenia wcale nie będą potrzebne

Najnowsze badania pokazują, że sieci 6G mogą korzystać z obecnego sprzętu 5G, co może znacznie przyspieszyć ich wdrożenie. Zespół badawczy z Pekińskiego Uniwersytetu przeprowadził eksperymenty, które dowiodły, że obecna infrastruktura 4G i 5G może osiągać dużo większe prędkości dzięki zastosowaniu tzw. komunikacji semantycznej. Ta nowa metoda przesyłania danych zwiększa efektywność transmisji, a jednocześnie zmniejsza koszty przetwarzania danych.

Badania wykazały, że sieć osiągnęła 10-krotny wzrost głównych wskaźników transferu, takich jak pojemność, zasięg i efektywność, co zbliża ją do standardów 6G. Nowa technologia ma oferować prędkości transmisji danych nawet 50 razy szybsze niż 5G oraz niskie opóźnienia. Możliwość wykorzystania obecnego sprzętu 5G do budowy sieci następnej generacji może znacznie skrócić czas potrzebny na jej komercjalizację, przynosząc korzyści użytkownikom na całym świecie.

Jak informuje portal Phone Arena, Chiny planują komercyjne wdrożenie 6G do 2030 roku, ale sam standard ma być gotowy już w przyszłym roku. Japonia również pracuje nad tą technologią i zamierza wprowadzić usługi „beyond 5G” we współpracy z operatorami i firmami technologicznymi od 2030 roku.