Trwa Amazon Prime Day 2024. Jest coś, co warto kupić?

Amazon Prime Day 2024 trwa w najlepsze. Przejrzeliśmy ofertę tegorocznej edycji tego zakupowego festiwalu i wybraliśmy (naszym zdaniem) najlepsze promocje z szeroko rozumianej kategorii technologicznej. Co zatem warto kupić?

Najlepsze promocje na Amazon Prime Day 2024

Festiwale sprzedażowe mają to do siebie, że zdarzają się okazyjne perełki, ale żeby do nich dotrzeć trzeba najpierw przebić się przez wiele nieszczególnie atrakcyjnych ofert. Podjęliśmy się tego zadania, dzięki czemu teraz możemy zaprezentować Ci niektóre spośród najlepszych promocji przygotowanych z okazji Amazon Prime Day 2024.

screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Słuchawki i głośniki w promocji

Nie ma może żadnych sensacyjnych obniżek, ale dla sporej części użytkowników dzisiejsze (lub jutrzejsze) łowy mogą okazać się naprawdę udane. Może tak być na przykład wtedy, gdy szukasz nowych słuchawek – niezależnie od tego, czy ma to być całkowicie bezprzewodowy model douszny czy też duże słuchawki nauszne. W kontekście audio warto też wspomnieć o dwóch przecenionych głośnikach przenośnych. Zerknij na te oferty:

Coś dla graczy

Coś dla siebie mogą znaleźć także gracze. Potężnej obniżki doczekała się konsola Lenovo Legion Go, która nasze testy zakończyła z notą 9/10. Do tego w promocji dostępne są rozmaite akcesoria. Na poniższej liście znajdziesz link do kontrolera DualSense w wersji białej, ale podczas Prime Day przecenione zostały także pady w innych wariantach kolorystycznych:

Jeszcze więcej świetnego sprzętu

Prime Day może okazać się także dobrą okazją do tego, by sprawić sobie nowy tablet, zegarek lub… kartę graficzną. To niezły przykład tego, że oferta jest bardzo szeroka, a przecież ciągle koncentrujemy się tu tylko na sprzęcie i elektronicznych akcesoriach:

A może AGD?

Amazon jest również dobrym miejscem do zakupu sprzętu AGD i mam tu na myśli zarówno akcesoria do higieny osobistej, jak i urządzenia do kuchni. Świetnie przedstawiają się na przykład dwie promocje na ekspresy do kawy: Philips ma propozycję dla mniej wymagających użytkowników, a DeLonghi – dla miłośników eksperymentów (także tych na zimno):

Amazon przecenia swoje skarby

No i wreszcie, spore obniżki nie ominęły także urządzeń samego Amazona – chodzi o głośniki z rodziny Echo, czytniki Kindle oraz przystawki Fire TV. Szkoda tylko, że przeceny doczekał się model Stick 4K Max 1. generacji, a nowszy już nie. Wciąż jednak można nazwać wszystkie te promocje atrakcyjnymi:

To oczywiście tylko wycinek tego, co przygotowano z okazji festiwalu wyprzedaży. To, że na powyższych listach nie udało Ci się znaleźć niczego dla siebie, wcale nie oznacza jeszcze, że w ogóle nie będziesz w stanie niczego wyłowić. Pamiętaj tylko o dwóch zasadach: musisz mieć wykupiony abonament Prime i zdecydować się na zakup najpóźniej 17 lipca (do końca dnia).

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!