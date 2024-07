Cortland istnieje już tylko w internecie. iSpot podsumowuje, ile sklepów uruchomił

W kwietniu zeszłego roku iSpot przejął firmę Cortland – obie sieci sklepów trudniły się sprzedażą urządzeń i akcesoriów marki Apple. Liczba salonów iSpotu na terenie Polski, operujących w odświeżonej formie, sukcesywnie rośnie. W ilu lokalizacjach możemy skorzystać z tych usług?

Stacjonarne Cortlandy odchodzą w zapomnienie

Firma Cortland jeszcze niedawno była w posiadaniu 16 salonów, znajdujących się w 12 polskich miastach, w których prowadzono sprzedaż m.in. produktów z logiem nadgryzionego jabłka. Przedsiębiorstwo, które uznawane było za Apple Premium Resellera, w kwietniu zeszłego roku zostało oficjalnie przejęte przez Grupę 1923 Investments – właściciela sieci iSpot.

Aktualnie z usług sieci Cortland możemy skorzystać jedynie przez internet – sklep ten działa niezależnie i nadal zajmuje się sprzedażą produktów Apple oraz innych marek. Według zeszłorocznych zapowiedzi szyldy w stacjonarnych salonach miały zostać zmienione na nowe w ciągu 12 miesięcy od momentu przejęcia.

Od 1 lipca 2024 roku liczba sprzedażowych siedzib iSpot wzrosła o 11 salonów, co oznacza, że łącznie w na terenie Polski możemy odwiedzić już 48 sklepów, z czego dwa to centra serwisowe. Z usług można skorzystać w 23 lokalizacjach w naszym kraju. Salony działają w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Jankach, Kaliszu, Katowicach, Krakowie, Koszalinie, Lubinie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Tarnowie, Tychach, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze, a na 19 i 20 lipca br. zapowiedziano otwarcie salonu w Gliwicach.

Co oferują salony iSpot?

Według przekazanych informacji, odświeżone salony zapewniają lepszą dostępność do produktów Apple, oferując przy tym atrakcyjne promocje. Połączenie sił iSpot oraz Cortland ma gwarantować nie tylko nowy sprzęt, ale również wsparcie techniczne czy lokalne szkolenia. Grupa 1923 Investments twierdzi, że z wysokiej jakości usług mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmy, szkoły, uczelnie czy samorządy.

iSpot to sklep, który otrzymał status Apple Premium Parner. Jest to wyróżnienie udzielane przez Apple, oznaczające sprzedawcę autoryzowanego przez markę. Co to oznacza w praktyce? Taki sprzedawca oferuje pełen asortyment danego producenta, pracownicy przeszli zaawansowane kursy i szkolenia, a salon może świadczyć usługi serwisowe oraz naprawy w ramach gwarancji. Dodatkowo, punkty sprzedażowe wyróżniają się nowoczesnym i minimalistycznym wnętrzem, spełniającym kryteria Apple.