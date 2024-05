Czas na 6G? Rekordowa prędkość robi wrażenie

Japońskie konsorcjum technologiczne zaprezentowało wyjątkowo szybkie, prototypowe urządzenie 6G. W porównaniu z technologią 5G można mówić o kilkunastokrotnej poprawie, co skutecznie potrafi działać na wyobraźnię.

Japończycy stawiają na sieć 6G. I mają rekord

Konsorcjum tworzą niektóre spośród największych japońskich firm telekomunikacyjnych i technologicznych. W grupie znajdują się między innymi Fujitsu, NEC i NTT Docomo. Wspólnymi siłami eksperci z tych przedsiębiorstw opracowali i wyprodukowali prototypowe urządzenie, mające pokazywać możliwości drzemiące w technologii 6G – następcy sieci 5G.

Wyniki testów są imponujące. Firmom udało się osiągnąć prędkość na poziomie 100 Gb/s, między innymi dzięki wykorzystaniu pasm 100 GHz (wewnątrz pomieszczeń) i 300 GHz (na zewnątrz). W obu przypadkach dystans wynosił około 100 metrów.

Olbrzymi skok prędkości

Oczywiście mówimy tu o maksymalnych prędkościach i w rzeczywistości nie należy spodziewać się aż tak szybkich transferów (szczególnie że rzadko znajdujemy się w odległości zaledwie 100 metrów od nadajnika). Niemniej jednak potencjalny skok w tym zakresie wydaje się olbrzymi.

Dla porównania bowiem w przypadku 5G teoretyczna maksymalna prędkość oscyluje wokół 8-10 Gb/s. Równocześnie realne transfery wynoszą około 200-250 Mb/s (jak pokazują dane w ostatnich raportach). To zaś oczywiście i tak oznacza duży skok względem sieci LTE, w przypadku których średnie prędkości to 35-45 Mb/s.

Ale jest kilka „ale”

Jest jeszcze jeden problem. W przypadku opisywanego urządzenia 6G wykorzystano pasma o bardzo wysokiej częstotliwości. Umożliwiają one osiągnięcie rewelacyjnej szybkości, ale odbywa się to kosztem zasięgu. Jest on nie tylko mniejszy ogólnie, ale też może być poważnie zakłócany przez ściany czy nawet deszcz. Utrzymanie takiej sieci byłoby więc niesamowicie karkołomnym zadaniem.

7.7 Ocena

Tak czy inaczej, tego typu eksperymenty są potrzebne i pokazują, że – nawet jeśli nie do tego stopnia, to – istnieje olbrzymi potencjał w tych nowych technologiach. Jeśli uda się go wykorzystać, to sieci 6G mogą stać się fundamentem dla kolejnego przełomu.

Założenia są takie, że sieć nowej generacji umożliwi komunikację holograficzną w czasie rzeczywistym oraz zaawansowane doświadczenia rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej w formie bezprzewodowej.