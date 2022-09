5G nadal nie jest powszechnie dostępne, a LG już pracuje nad 6G

Sieć 5G nie jest nowością, ale jednak nie jest to jeszcze technologia rozpowszechniona we wszystkich miejscach. Tymczasem firma LG Electronics ogłosiła, że ​​odniosła sukces w przesyłaniu sygnałów komunikacyjnych na odległość 320 metrów za pomocą 6G THz. Test odbył się w środowisku zewnętrznym w zakresie częstotliwości od 155 do 175 GHz. Firma twierdzi, że osiągnięte wyniki to mały przełom w pracy nad tą technologią.

Nie za szybko z tym 6G?

W naszym kraju, podobnie jak w całej Europie, sieć 5G wciąż nie jest tak powszechnie dostępna jak poprzednie technologie. Tymczasem producenci już od kilku lat intensywnie pracują nad kolejną generacją – robią to m.in. Apple, Huawei i Samsung. Teraz dowiadujemy się o najnowszych postępach giganta z Korei Południowej w rozwoju 6G.

Niedawno Koreańczykom udało się zademonstrować transmisję sygnałów komunikacyjnych na zewnątrz na odległość 320 metrów przy użyciu pasma 6G w Centrum Badawczym Fraunhofer Heinrich-Hertz w Berlinie w Niemczech. Technologia bezprzewodowej transmisji i odbioru w paśmie terahercowym, którą testuje firma, jest uważana za kluczowy element komunikacji mobilnej szóstej generacji, który umożliwia transmisję danych nawet do 1 Tb/s, przy wykorzystaniu pasma częstotliwości od 0,1 GHz do 10 GHz.

Dzięki sukcesowi naszego najnowszego testu jesteśmy o krok bliżej do realizacji prędkości 6G na poziomie 1 terabita (TB) na sekundę zarówno w pomieszczeniach, jak w obszarach zewnętrznych na terenie miasta. Będziemy nadal współpracować z instytutami badawczymi i innowatorami z branży, aby jeszcze bardziej umocnić pozycję lidera technologii szóstej generacji. Spodziewamy się, że będzie ona istotną siłą napędową przyszłego biznesu i korzyści dla użytkowników, dlatego zależy nam, aby być na czele rozwoju tej technologii. dr Kim Byoung-hoon, CTO i wiceprezes firmy

Koreańczycy wprowadzą sieć szóstej generacji pod strzechy?

Firma podkreśla, że transmisja na odległość 320 metrów to bardzo dobry wynik, ponieważ zasięg sieci komórkowej używany w miastach wynosi około 250 metrów. Koreańczycy twierdzą, że dzięki najnowszym wynikom zbliżyli się do komercjalizacji komunikacji 6G THz zarówno wewnątrz, jak i w miastach.

Procesy związane ze standaryzowaniem sieci szóstej generacji mają rozpocząć się około 2025 roku. Oczekuje się, że dzięki temu ta technologia zostanie skomercjalizowana do roku 2029. Teoretyczna maksymalna prędkość transmisji danych w niej to 1000 Gb/s, czyli 50 razy szybciej niż maksymalna prędkość 5G, która wynosi 20 Gb/s. W sieci 4G, która jest obecnie dominującym standardem w naszym kraju, maksymalna prędkość transmisji wynosi 225 Mb/s, chociaż w Polsce chociaż średnie prędkości obecnie oscylują wokół 30-40 Mb/s.

Wprowadzenie nowego standardu sieci byłoby wielkim skokiem technologicznym, który mógłby usprawnić i zdecydowanie przyspieszyć bezprzewodowe przesyłanie danych. Z pewnością jednak wprowadzenie do codziennego użytku sieci szóstej generacji to jeszcze naprawdę odległa przyszłość.

Wcześniej z pewnością każdy z nas życzyłby sobie, żeby nieważnie od miejsca, gdzie się znajduje, mógł być w zasięgu sieci 5G, chociaż i to na razie wydaje się być melodią przyszłości. Z kolei, jeśli chodzi o najnowszy standard sieci, to wielkie firmy realizują ze sobą i prowadzą swoisty wyścig, by osiągnąć jak największe sukcesy w rozwoju technologii kolejnej generacji i stać się liderem nowego standardu.