Samsung sypie promocjami na Galaxy A57 i Galaxy A37

Choć smartfony Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 można kupić w Polsce od początku kwietnia 2026 roku, to dopiero dziś – 10 kwietnia 2026 roku – ma miejsce ich oficjalna premiera. Z tej okazji producent z Korei Południowej przygotował specjalną promocję. A właściwie kilka.
Smartfony Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 oficjalnie debiutują w Polsce. Jest promocja z okazji premiery
Zanim przejdziemy do szczegółów promocji, należy przypomnieć, jakie są ceny regularne nowych średniaków producenta z Korei Południowej:
- Samsung Galaxy A57
- 8/128 GB – 2309 złotych
- 8/256 GB – 2569 złotych
- Samsung Galaxy A37
- 6/128 GB – 1869 złotych
- 8/256 GB – 2269 złotych
Z okazji premiery można jednak kupić wersje (obu modeli) z większą pamięcią wewnętrzną w niższej cenie (nie mylić: w cenie niższego wariantu pamięciowego, bo tutaj to nie ma zastosowania). Konkretniej:
- Galaxy A57 256 GB za 2439 złotych (zamiast 2569 złotych; taniej o 130 złotych),
- Galaxy A37 za 2069 złotych (zamiast 2269 złotych; taniej o 200 złotych).
Ponadto, dokonując zakupu w oficjalnym sklepie Samsunga, z kodem GALAXY-A-KASIA otrzymacie dodatkowo 350 złotych zniżki na zakup Galaxy A57 lub 300 złotych zniżki na zakup Galaxy A37.
Samsung Galaxy A57 8/256 GB
To jednak nie koniec, ponieważ kupując smartfon Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 w sklepie producenta, możecie skorzystać jeszcze z programu Odkup Natychmiastowa Korzyść oraz otrzymać trzy miesiące ubezpieczenia Samsung Care+ w prezencie.
Ponadto czekają na Was następujące zniżki:
- 100 złotych na Galaxy Buds 4 Pro, Galaxy Buds 4 lub Galaxy Buds 3 FE,
- 250 złotych na Galaxy Watch Ultra (2025) lub Galaxy Watch 8 Classic,
- 150 złotych na Galaxy Watch 8,
- 100 złotych na Galaxy Watch 7,
- 30% złotych na wskazany cover.
Samsung Galaxy A37 8/256 GB
Tak się jednak składa, że aktualnie sklepy Media Expert i RTV Euro AGD sprzedają nowe średniaki Samsunga w podobnych cenach, co sklep Samsunga z wykorzystaniem wspomnianego wyżej kodu (kilkadziesiąt złotych drożej), więc musicie sami zdecydować, która oferta jest dla Was bardziej atrakcyjna.
Macie na to trochę czasu, gdyż wszystkie wyżej wymienione promocje obowiązują do 24 kwietnia 2026 roku.
Specyfikacja Galaxy A37 vs Galaxy A36 vs Galaxy A57 vs Galaxy A56 – porównanie
|Samsung Galaxy A37 5G
|Samsung Galaxy A36 5G
|Samsung Galaxy A57 5G
|Samsung Galaxy A56 5G
|Wyświetlacz
|6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED 120 Hz
Jasność do 1200 nitów
Ekranowy czytnik linii papilarnych
|6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED 120 Hz
Jasność do 1200 nitów
Ekranowy czytnik linii papilarnych
|6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED+ 120 Hz
Jasność do 1200 nitów (1900 nitów w peaku)
Ekranowy czytnik linii papilarnych
|6,7 cala Full HD+ 2340×1080 pikseli
Super AMOLED 120 Hz
Jasność do 1200 nitów
Ekranowy czytnik linii papilarnych
|Procesor
|Exynos 1480
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
|Exynos 1680 (4 nm)
|Exynos 1580 (4 nm)
|Pamięć
|6/128 GB
8/256 GB
|6/128 GB
8/256 GB
|8/128 GB
8/256 GB
|8/128 GB
8/256 GB
|Slot na kartę microSD
|nie
|nie
|nie
|nie
|Aparat na tyle
|50 Mpix (f/1.8) z OIS
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro
|50 Mpix (f/1.8) z OIS
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro
|50 Mpix (f/1.8) z OIS
12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro
|50 Mpix (f/1.8) z OIS
12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro
|Aparat na przodzie
|12 Mpix (f/2.2)
|12 Mpix (f/2.2)
|12 Mpix (f/2.2)
|12 Mpix (f/2.2)
|Głośniki stereo
|tak
|tak
|tak
|tak
|Łączność
|5G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, USB-C (USB 2.0)
|5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC, USB-C (USB 2.0)
|5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6e, NFC, USB-C (USB 2.0)
|5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, NFC, USB-C (USB 2.0)
|Dual SIM
|2x nanoSIM
|2x nanoSIM
|2x nanoSIM
|2x nanoSIM
|eSIM
|tak
|tak
|tak
|tak
|Akumulator
|5000 mAh
ładowanie 45 W
|5000 mAh
ładowanie 45 W
|5000 mAh
ładowanie 45 W
|5000 mAh
ładowanie 45 W
|Wymiary
|162,9×78,2×7,4 mm
|162,9×78,2×7,4 mm
|161,5 x76,8×6,9 mm
|162,2×77,5×7,4 mm
|Waga
|196 gramów
|195 gramów
|179 gramów
|198 gramów
|IP
|IP68
|IP67
|IP68
|IP67
|System operacyjny
|Android 16
One UI 8.5
|Android 15
One UI 7
|Android 16
One UI 8.5
|Android 15
One UI 7
|Długość wsparcia
|6 lat aktualizacji Androida i łatek bezpieczeństwa
|„Do sześciu aktualizacji Androida i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń”
|6 lat aktualizacji Androida i łatek bezpieczeństwa
|„Do sześciu aktualizacji Androida i One UI oraz sześć lat aktualizacji zabezpieczeń”