Samsung sypie promocjami na Galaxy A57 i Galaxy A37

Choć smartfony Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 można kupić w Polsce od początku kwietnia 2026 roku, to dopiero dziś – 10 kwietnia 2026 roku – ma miejsce ich oficjalna premiera. Z tej okazji producent z Korei Południowej przygotował specjalną promocję. A właściwie kilka.

Smartfony Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 oficjalnie debiutują w Polsce. Jest promocja z okazji premiery

Zanim przejdziemy do szczegółów promocji, należy przypomnieć, jakie są ceny regularne nowych średniaków producenta z Korei Południowej:

Samsung Galaxy A57 8/128 GB – 2309 złotych 8/256 GB – 2569 złotych

Samsung Galaxy A37 6/128 GB – 1869 złotych 8/256 GB – 2269 złotych



Samsung Galaxy A57 (po lewej) i Galaxy A37 (po prawej) | źródło Samsung

Z okazji premiery można jednak kupić wersje (obu modeli) z większą pamięcią wewnętrzną w niższej cenie (nie mylić: w cenie niższego wariantu pamięciowego, bo tutaj to nie ma zastosowania). Konkretniej:

Galaxy A57 256 GB za 2439 złotych (zamiast 2569 złotych; taniej o 130 złotych),

Galaxy A37 za 2069 złotych (zamiast 2269 złotych; taniej o 200 złotych).

Ponadto, dokonując zakupu w oficjalnym sklepie Samsunga, z kodem GALAXY-A-KASIA otrzymacie dodatkowo 350 złotych zniżki na zakup Galaxy A57 lub 300 złotych zniżki na zakup Galaxy A37.

To jednak nie koniec, ponieważ kupując smartfon Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37 w sklepie producenta, możecie skorzystać jeszcze z programu Odkup Natychmiastowa Korzyść oraz otrzymać trzy miesiące ubezpieczenia Samsung Care+ w prezencie.

Ponadto czekają na Was następujące zniżki:

Tak się jednak składa, że aktualnie sklepy Media Expert i RTV Euro AGD sprzedają nowe średniaki Samsunga w podobnych cenach, co sklep Samsunga z wykorzystaniem wspomnianego wyżej kodu (kilkadziesiąt złotych drożej), więc musicie sami zdecydować, która oferta jest dla Was bardziej atrakcyjna.

Macie na to trochę czasu, gdyż wszystkie wyżej wymienione promocje obowiązują do 24 kwietnia 2026 roku.

Specyfikacja Galaxy A37 vs Galaxy A36 vs Galaxy A57 vs Galaxy A56 – porównanie