iPhone znowu zaorał Samsunga. Bardzo mnie to cieszy

Znowu iPhone okazał się lepszy od smartfonów Samsunga. To powinno dać Koreańczykom do myślenia, choć aktualnie robią coś zupełnie innego niż oczekują klienci.

iPhone znowu pokonał smartfony Samsunga (i nie tylko)

Counterpoint Research po raz kolejny przygotował zestawienie najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie świecie, tym razem w czwartym kwartale 2025 roku, czyli od początku października do końca grudnia ubiegłego roku.

Najlepiej sprzedającym się smartfonem w czwartym kwartale 2025 roku – ponownie – okazał się iPhone, tym razem iPhone 17 Pro Max. Na drugim miejscu znalazł się iPhone 17, a na trzecim iPhone 17 Pro, który zamyka podium.

Zaraz za nim ulokował się iPhone 16, który przez blisko rok – od pierwszego do trzeciego kwartału 2025 roku – był najlepiej sprzedającym się smartfonem na świecie. Dopiero na piątej lokacie – po raz pierwszy – pojawił się smartfon Samsunga, a konkretniej Samsung Galaxy A56.

Na szóstym i siódmym miejscu również są propozycje z portfolio producenta z Korei Południowej – modele Samsung Galaxy A36 i Galaxy A07. Za nimi, znowu, jest iTelefon – iPhone 16e. Dziewiątą pozycję zdołał zdobyć dla siebie (jedyny w tym zestawieniu smartfon Xiaomi) Redmi A5, a TOP 10 zamyka ex-flagowy Samsung Galaxy S25.

Najlepiej sprzedające się smartfony na świecie w czwartym kwartale 2025 roku (źródło: Counterpoint Research)

To, że iPhone sprzedaje się rewelacyjnie, powinno dać Samsungowi do myślenia

Co prawda producent z Korei Południowej może chwalić się, że to właśnie on wypuścił na rynek najlepiej sprzedające się smartfony z Androidem na świecie w czwartym kwartale 2025 roku, jednak faktem jest, że wiele im brakuje do iPhone’ów.

Bardzo mnie to cieszy, ponieważ – może głupio i naiwnie (prawdopodobnie) – mam nadzieję, że da to Koreańczykom do myślenia i zaczną bardziej agresywnie walczyć o klienta, przede wszystkim ceną, mimo trudnej sytuacji na rynku pamięci (która Apple zdaje się nie dotyczyć, jeśli spojrzymy na ceny amerykańskiego sprzętu).

Naprawdę chcę w to wierzyć, chociaż to może być płonna nadzieja, ponieważ zamiast obniżać, Samsung właśnie podniósł ceny swoich smartfonów w Polsce…