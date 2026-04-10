ChatGPT Pro w nowym wydaniu. Jest taniej

Większości z nas w zupełności wystarcza bezpłatny ChatGPT. Osoby, które wykorzystują to narzędzie do pracy – programiści, badacze czy twórcy – mogą jednak potrzebować czegoś więcej i właśnie wtedy z pomocą przychodzą opcje subskrypcyjne. Ich lista wkrótce zostanie wzbogacona o nowy, pośredni pakiet Pro.

Płatne pakiety ChatGPT zostaną uzupełnione o nowy plan Pro

Aktualnie użytkownicy indywidualni mogą wybierać spośród czterech pakietów ChatGPT:

Free (z ograniczonym dostępem do modelu podstawowego) – za 0 złotych miesięcznie,

(z ograniczonym dostępem do modelu podstawowego) – Go (z rozszerzonym dostępem do modelu podstawowego i dłuższą pamięcią) – za 34,99 złotych miesięcznie,

(z rozszerzonym dostępem do modelu podstawowego i dłuższą pamięcią) – Plus (z zaawansowanymi modelami rozumującymi, agentem Codex i generatorem Sora) – za 99,99 złotych miesięcznie,

(z zaawansowanymi modelami rozumującymi, agentem Codex i generatorem Sora) – Pro (z nielimitowanym dostępem do modelu podstawowego oraz luźnymi limitami w pozostałych) – za 439 złotych miesięcznie,

Firma OpenAI – zdaje się zresztą, że słusznie – doszła do wniosku, że brakuje czegoś pomiędzy pakietem Plus i bardzo drogim ChatGPT Pro. Dlatego właśnie postanowiła dodać piątą opcję, która również będzie się nazywać Pro, ale zamiast 20 razy luźniejszych limitów niż w Plusie (jak obecnie) zaoferuje 5-krotne rozluźnienie. Równocześnie zachowa wszystkie inne korzyści, w tym dostęp do modeli Pro, Instant i Thinking. Wszystko to zaś za połowę ceny.

Nie znamy jeszcze polskiego cennika (w Stanach Zjednoczonych nowy ChatGPT Pro 5x kosztuje 100 dolarów, podczas gdy Pro 20x jest wyceniony na 200 dolarów). Jeśli w naszym kraju również będzie dostępny za połowę dotychczasowej ceny, to należy się nastawić na abonament w wysokości około 219 złotych.

Po co powstał pakiet ChatGPT Pro 5x? I jak przedstawiają się limity?

Opisując pakiet ChatGPT Pro 5x, OpenAI skupia się przede wszystkim na kwestii luźniejszych limitów na korzystanie z aplikacji Codex. To jasno wskazuje, że celem wprowadzenia nowego planu jest przyciągnięcie programistów tworzących kod z wykorzystaniem modeli AI i przejęcie ich od konkurencji, takiej jak Anthropic.

Podsumujmy więc kwestię limitów w pakietach oferujących dostęp do aplikacji Codex:

ChatGPT Plus ChatGPT Pro 5x ChatGPT Pro 20x Cena 20 dolarów

99,99 złotych 100 dolarów

219 złotych (?) 200 dolarów

439 złotych GPT-5.4 20-100 wiadomości 100-500 wiadomości 400-2000 wiadomości GPT-5.4-mini 60-350 wiadomości 300-1750 wiadomości 1200-7000 wiadomości GPT-5.3-Codex (lokalnie) 30-150 wiadomości 150-750 wiadomości 600-3000 wiadomości GPT-5.3-Codex (chmura) 10-60 zadań 50-300 zadań 200-1200 zadań Przeglądy kodu 20-50 100-250 400-1000

Wszystkie wyżej podane limity odświeżają się co 5 godzin. Dodatkowo do 31 maja 2026 roku użytkownicy nowego pakietu ChatGPT Pro 5x mogą liczyć na dwukrotnie luźniejsze limity (czyli połowę tego, co w planie ChatGPT Pro 20x). Tak, jak już jednak wspomniałem, na razie opcja ta nie widnieje w polskim cenniku.