Ten procesor Samsunga trafi do średniaka. Imponujący!

Samsung Exynos 1680 to najpotężniejszy z procesorów średniej klasy w ofercie producenta z Korei Południowej. Stanowi duży krok naprzód w porównaniu do chipsetu Exynos 1580 z 2025 roku, oferując wyższą wydajność na każdym poziomie.
Oto procesor Exynos 1680 – potężny jak na średniaka
Exynos 1680 został opracowany w ulepszonym procesie technologicznym 4 nm firmy Samsung Foundry, dzięki czemu ma się cechować wyższą wydajnością i lepszą energooszczędnością. Jego procesor główny jest podobny do poprzednika – tworzą go rdzenie Cortex-A720 o częstotliwości taktowania 2,9 GHz i 2,6 GHz oraz Cortex-A520 o taktowaniu 1,95 GHz. Różnica polega na tym, że jest o jeden wydajny rdzeń więcej i o jeden energooszczędny mniej.
Za przetwarzanie grafiki odpowiada nowy układ Xclipse 550, oparty na architekturze AMD RDNA 3. W porównaniu do poprzednika zyskał dwa bloki renderujące (RB) i dwa procesory grupy roboczej (WGP), dzięki czemu ma cechować się wydajnością wyższą nawet o 15%. Sporej aktualizacji doczekała się również jednostka do obsługi sztucznej inteligencji, której wydajność wzrosła z 14,7 TOPS do aż 19,6 TOPS (to wzrost o 33%).
Do tego Exynos 1680 zapewnia pełną kompatybilność z szybką pamięcią LPDDR5X i UFS 4.1, czym dorównuje topowym procesorom, takim jak Samsung Exynos 2600 czy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Obsługuje również nowszy standard Bluetooth 6.1, a do tego – tak jak poprzednik – Wi-Fi 6E, wyświetlacze Full HD+ o częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix.
W kontekście fotografii warto jeszcze wspomnieć o ulepszonym procesie sygnału obrazu (ISP), który ma teraz cechować się skuteczniejszą redukcją szumów, szczególnie przy słabszym oświetleniu. Dopełnieniem całości w chipsecie Exynos 1680 jest natomiast zintegrowany modem 5G (o przepustowości do 5,1 Gb/s).
Podsumujmy i porównajmy…
Specyfikacja procesora Exynos 1680 vs Exynos 1580 vs Exynos 1480 – porównanie
|Exynos 1680
|Exynos 1580
|Exynos 1480
|Litografia
|4nm (SF4X)
|4 nm (FinFET)
|4 nm (FinFET)
|CPU
|1x Cortex-A720 (2,9 GHz),
4x Cortex-A720 (2,6 GHz),
3x Cortex-A520 (1,95 GHz)
|1x Cortex-A720 (2,9 GHz),
3x Cortex-A720 (2,6 GHz),
4x Cortex-A520 (1,95 GHz)
|4x Cortex-A78 (2,75 GHz),
4x Cortex-A55 (2,0 GHz)
|GPU
|Xclipse 550
|Xclipse 540
|Xclipse 530
|NPU
|19,6 TOPS
|14,7 TOPS
|14,7 TOPS
|Obsługiwana pamięć
|LPDDR5X / UFS 4.1
|LPDDR5 / UFS 3.1
|LPDDR5 / UFS 3.1
|Obsługiwany ekran
|Full HD+ / 144 Hz
|Full HD+ / 144 Hz
|Full HD+ / 144 Hz
|Obsługiwany aparat
|200 Mpix (4K/60fps)
|200 Mpix (4K/60fps)
|200 Mpix (4K/60fps)
|Obsługiwana łączność
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.1, NFC
|Wi-Fi 6E, Bluteooth 5.4, NFC
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC
|Modem
|5G (do 5,1 Gb/s)
|5G (do 5,1 Gb/s)
|5G (do 5,1 Gb/s)
Samsung Galaxy A57 pierwszym smartfonem z procesorem Exynos 1680
Nie spodziewamy się żadnych sensacyjnych zmian w portfolio tego producenta, a skoro tak, to pierwszym smartfonem wyposażonym w procesor Exynos 1680 będzie najpewniej Samsung Galaxy A57, którego wygląd poznaliśmy już pod koniec stycznia 2026 roku.
Jeszcze wcześniej do sieci trafiła nieoficjalna specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A57, która wskazuje na to, że zostanie on wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz AMOLED, maksymalnie 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej, akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W oraz aparat 12 Mpix z przodu i trzy aparaty z tyłu: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix i makro 5 Mpix.
Zapowiada się więc naprawdę ciekawy średniak i godny następca serii, która od lata cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników. Problematyczna może jednak okazać wysoka cena smartfona Samsung Galaxy A57, na jaką wskazują ostatnie przecieki.