Ten procesor Samsunga trafi do średniaka. Imponujący!

Samsung Exynos 1680 to najpotężniejszy z procesorów średniej klasy w ofercie producenta z Korei Południowej. Stanowi duży krok naprzód w porównaniu do chipsetu Exynos 1580 z 2025 roku, oferując wyższą wydajność na każdym poziomie.

Oto procesor Exynos 1680 – potężny jak na średniaka

Exynos 1680 został opracowany w ulepszonym procesie technologicznym 4 nm firmy Samsung Foundry, dzięki czemu ma się cechować wyższą wydajnością i lepszą energooszczędnością. Jego procesor główny jest podobny do poprzednika – tworzą go rdzenie Cortex-A720 o częstotliwości taktowania 2,9 GHz i 2,6 GHz oraz Cortex-A520 o taktowaniu 1,95 GHz. Różnica polega na tym, że jest o jeden wydajny rdzeń więcej i o jeden energooszczędny mniej.

Za przetwarzanie grafiki odpowiada nowy układ Xclipse 550, oparty na architekturze AMD RDNA 3. W porównaniu do poprzednika zyskał dwa bloki renderujące (RB) i dwa procesory grupy roboczej (WGP), dzięki czemu ma cechować się wydajnością wyższą nawet o 15%. Sporej aktualizacji doczekała się również jednostka do obsługi sztucznej inteligencji, której wydajność wzrosła z 14,7 TOPS do aż 19,6 TOPS (to wzrost o 33%).

Samsung Exynos 1680 (źródło: Samsung)

Do tego Exynos 1680 zapewnia pełną kompatybilność z szybką pamięcią LPDDR5X i UFS 4.1, czym dorównuje topowym procesorom, takim jak Samsung Exynos 2600 czy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Obsługuje również nowszy standard Bluetooth 6.1, a do tego – tak jak poprzednik – Wi-Fi 6E, wyświetlacze Full HD+ o częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix.

W kontekście fotografii warto jeszcze wspomnieć o ulepszonym procesie sygnału obrazu (ISP), który ma teraz cechować się skuteczniejszą redukcją szumów, szczególnie przy słabszym oświetleniu. Dopełnieniem całości w chipsecie Exynos 1680 jest natomiast zintegrowany modem 5G (o przepustowości do 5,1 Gb/s).

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja procesora Exynos 1680 vs Exynos 1580 vs Exynos 1480 – porównanie

Exynos 1680 Exynos 1580 Exynos 1480 Litografia 4nm (SF4X) 4 nm (FinFET) 4 nm (FinFET) CPU 1x Cortex-A720 (2,9 GHz),

4x Cortex-A720 (2,6 GHz),

3x Cortex-A520 (1,95 GHz) 1x Cortex-A720 (2,9 GHz),

3x Cortex-A720 (2,6 GHz),

4x Cortex-A520 (1,95 GHz) 4x Cortex-A78 (2,75 GHz),

4x Cortex-A55 (2,0 GHz) GPU Xclipse 550 Xclipse 540 Xclipse 530 NPU 19,6 TOPS 14,7 TOPS 14,7 TOPS Obsługiwana pamięć LPDDR5X / UFS 4.1 LPDDR5 / UFS 3.1 LPDDR5 / UFS 3.1 Obsługiwany ekran Full HD+ / 144 Hz Full HD+ / 144 Hz Full HD+ / 144 Hz Obsługiwany aparat 200 Mpix (4K/60fps) 200 Mpix (4K/60fps) 200 Mpix (4K/60fps) Obsługiwana łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.1, NFC Wi-Fi 6E, Bluteooth 5.4, NFC Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Modem 5G (do 5,1 Gb/s) 5G (do 5,1 Gb/s) 5G (do 5,1 Gb/s)

Samsung Galaxy A57 pierwszym smartfonem z procesorem Exynos 1680

Nie spodziewamy się żadnych sensacyjnych zmian w portfolio tego producenta, a skoro tak, to pierwszym smartfonem wyposażonym w procesor Exynos 1680 będzie najpewniej Samsung Galaxy A57, którego wygląd poznaliśmy już pod koniec stycznia 2026 roku.

Samsung Galaxy A57 (źródło: Android Headlines)

Jeszcze wcześniej do sieci trafiła nieoficjalna specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A57, która wskazuje na to, że zostanie on wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz AMOLED, maksymalnie 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej, akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W oraz aparat 12 Mpix z przodu i trzy aparaty z tyłu: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix i makro 5 Mpix.

Zapowiada się więc naprawdę ciekawy średniak i godny następca serii, która od lata cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników. Problematyczna może jednak okazać wysoka cena smartfona Samsung Galaxy A57, na jaką wskazują ostatnie przecieki.