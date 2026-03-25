Samsung Exynos 1680 (źródło: Samsung)
Ten procesor Samsunga trafi do średniaka. Imponujący!

Wojciech Kulik·
Samsung Exynos 1680 to najpotężniejszy z procesorów średniej klasy w ofercie producenta z Korei Południowej. Stanowi duży krok naprzód w porównaniu do chipsetu Exynos 1580 z 2025 roku, oferując wyższą wydajność na każdym poziomie.

Oto procesor Exynos 1680 – potężny jak na średniaka

Exynos 1680 został opracowany w ulepszonym procesie technologicznym 4 nm firmy Samsung Foundry, dzięki czemu ma się cechować wyższą wydajnością i lepszą energooszczędnością. Jego procesor główny jest podobny do poprzednika – tworzą go rdzenie Cortex-A720 o częstotliwości taktowania 2,9 GHz i 2,6 GHz oraz Cortex-A520 o taktowaniu 1,95 GHz. Różnica polega na tym, że jest o jeden wydajny rdzeń więcej i o jeden energooszczędny mniej.

Za przetwarzanie grafiki odpowiada nowy układ Xclipse 550, oparty na architekturze AMD RDNA 3. W porównaniu do poprzednika zyskał dwa bloki renderujące (RB) i dwa procesory grupy roboczej (WGP), dzięki czemu ma cechować się wydajnością wyższą nawet o 15%. Sporej aktualizacji doczekała się również jednostka do obsługi sztucznej inteligencji, której wydajność wzrosła z 14,7 TOPS do aż 19,6 TOPS (to wzrost o 33%).

Do tego Exynos 1680 zapewnia pełną kompatybilność z szybką pamięcią LPDDR5X i UFS 4.1, czym dorównuje topowym procesorom, takim jak Samsung Exynos 2600 czy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Obsługuje również nowszy standard Bluetooth 6.1, a do tego – tak jak poprzednik – Wi-Fi 6E, wyświetlacze Full HD+ o częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz aparaty o rozdzielczości do 200 Mpix.

W kontekście fotografii warto jeszcze wspomnieć o ulepszonym procesie sygnału obrazu (ISP), który ma teraz cechować się skuteczniejszą redukcją szumów, szczególnie przy słabszym oświetleniu. Dopełnieniem całości w chipsecie Exynos 1680 jest natomiast zintegrowany modem 5G (o przepustowości do 5,1 Gb/s).

Podsumujmy i porównajmy…

Specyfikacja procesora Exynos 1680 vs Exynos 1580 vs Exynos 1480 – porównanie

Exynos 1680Exynos 1580Exynos 1480
Litografia4nm (SF4X)4 nm (FinFET)4 nm (FinFET)
CPU1x Cortex-A720 (2,9 GHz),
4x Cortex-A720 (2,6 GHz),
3x Cortex-A520 (1,95 GHz)		1x Cortex-A720 (2,9 GHz),
3x Cortex-A720 (2,6 GHz),
4x Cortex-A520 (1,95 GHz)		4x Cortex-A78 (2,75 GHz),
4x Cortex-A55 (2,0 GHz)
GPUXclipse 550Xclipse 540Xclipse 530
NPU19,6 TOPS14,7 TOPS14,7 TOPS
Obsługiwana pamięćLPDDR5X / UFS 4.1LPDDR5 / UFS 3.1LPDDR5 / UFS 3.1
Obsługiwany ekranFull HD+ / 144 HzFull HD+ / 144 HzFull HD+ / 144 Hz
Obsługiwany aparat200 Mpix (4K/60fps)200 Mpix (4K/60fps)200 Mpix (4K/60fps)
Obsługiwana łącznośćWi-Fi 6E, Bluetooth 6.1, NFCWi-Fi 6E, Bluteooth 5.4, NFCWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC
Modem5G (do 5,1 Gb/s)5G (do 5,1 Gb/s)5G (do 5,1 Gb/s)

Samsung Galaxy A57 pierwszym smartfonem z procesorem Exynos 1680

Nie spodziewamy się żadnych sensacyjnych zmian w portfolio tego producenta, a skoro tak, to pierwszym smartfonem wyposażonym w procesor Exynos 1680 będzie najpewniej Samsung Galaxy A57, którego wygląd poznaliśmy już pod koniec stycznia 2026 roku.

Samsung Galaxy A57 (źródło: Android Headlines)

Jeszcze wcześniej do sieci trafiła nieoficjalna specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A57, która wskazuje na to, że zostanie on wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz AMOLED, maksymalnie 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej, akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W oraz aparat 12 Mpix z przodu i trzy aparaty z tyłu: główny 50 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix i makro 5 Mpix.

Zapowiada się więc naprawdę ciekawy średniak i godny następca serii, która od lata cieszy się dużą popularnością wśród użytkowników. Problematyczna może jednak okazać wysoka cena smartfona Samsung Galaxy A57, na jaką wskazują ostatnie przecieki.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

