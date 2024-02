Ten składany smartfon Samsunga kiedyś mocno pomógł Google

Jak najbardziej możemy stwierdzić, że Samsung ma spore doświadczenie w składanych smartfonach. Co ciekawe, jeden z modeli południowokoreańskiego producenta kiedyś pomógł Google.

W Google z pewnością lubią ten składany smartfon Samsunga

Pierwszy Samsung Galaxy Fold zadebiutował w 2019 roku, robiąc ogromne wrażenie na wielu miłośnikach smartfonów. Dostaliśmy bowiem składane urządzenie, które oferowało nowe doświadczenie podczas korzystania z Androida, aplikacji, gier czy chociażby przeglądania internetu i oglądania filmów. Od tego czasu firma zaprezentowała kilka kolejnych generacji, a najnowszy model, czyli Galaxy Z Fold 5, określany jest niemal idealnym składakiem.

Zanim jednak wprowadzony został Samsung Galaxy Z Fold 5, w 2020 roku zadebiutowała druga generacja tego urządzenia. Owszem, wprowadziła ona ulepszenia względem pierwszego modelu, ale nie tym się dziś zajmiemy. Jak wynika z najnowszych rewelacji, ten składak był niezwykle ważny nie tylko dla Koreańczyków, ale również dla Google.

Warto zauważyć, że Pixel Fold, czyli pierwszy składany smartfon Google, na imprezę przybył spóźniony. Pojawił się bowiem w 2023 roku. Co ciekawe, dwa lata wcześniej zadebiutował Android 12L, system operacyjny z rozwiązaniami zaprojektowanymi z myślą o składanych smartfonach. Okazuje się, że to właśnie wspomniany Galaxy Z Fold 2 pomógł firmie z Mountain View w stworzeniu specjalnej wersji Androida. Nie był to jednak zwykły Galaxy Z Fold 2.

Zmodyfikowany Samsung Galaxy Z Fold 2 w rękach Google

Jeszcze przed premierą Androida 12L pojawiły się doniesienia, że Google testuje składany smartfon, który ma pomóc w zoptymalizowaniu oprogramowania pod składane ekrany. Urządzenie otrzymało nazwę kodową „Jumbojack”, a odniesienia do tego sprzętu znaleziono w systemie Android 12.1, który finalnie stał się wersją 12L.

Smartfon kryjący się pod nazwą „Jumbojack” nie był prototypem stworzonym po prostu przez Google. Ktoś właśnie wystawił go na sprzedaż, co pozwoliło rozwiać tajemnicę. Mishaal Rahman, ekspert ds. Androida, zwraca uwagę, że tak naprawdę mamy do czynienia z Samsungiem Galaxy Z Fold 2. Warto przyjrzeć się wycięciu na aparat, proporcjom ekranu i kilku innym szczegółom.

(fot. Mishaal Rahman)

Oczywiście to zmodyfikowany smartfon, różniący się od egzemplarzy, które trafiły na sklepowe półki. Otóż działa on pod kontrolą standardowej wersji Androida 12L, bez nakładki Samsunga. Niewykluczone, że to właśnie Samsung Galaxy Z Fold 2 miał kluczowy wpływ na rozwój Androida w kierunku składanych smartfonów. Możemy też założyć, że podsunął on pracownikom Google kilka pomysłów, które znalazły się w modelu Pixel Fold.

Podejrzewam, że omawiany smartfon Koreańczyków jest dziś traktowany ze sporym szacunkiem w Google. W końcu to właśnie on pomógł firmie w dostosowaniu systemu operacyjnego pod składane ekrany, a także pozwolił przeprowadzić wiele testów oprogramowania i nowych funkcji.