Wybory przez internet mogą niedługo stać się rzeczywistością

W ostatnich latach cyfryzacja w sektorze działalności urzędów poszła naprawdę do przodu. Co jakiś czas podnoszone są głosy o potrzebie wprowadzenia możliwości brania udziału w wyborach przez internet. Media donoszą, że już niedługo będzie to możliwe.

Wybory przez internet to temat, który wraca jak bumerang

Wraz z postępującym rozwojem internetu z różnych stron polskiej sceny politycznej zaczęły docierać głosy o potrzebie wprowadzenia elektronicznego głosowania w wyborach. Cyfryzacja polskich urzędów poszła jednak w nieco inną stronę. Jej flagowym przykładem jest aplikacja mObywatel, która już teraz oferuje naprawdę przydatne funkcje, a plany na jej rozwój są nie mniej ambitne. Minister Cyfryzacji zapowiadał na początku 2024 roku, że podczas trwania tej kadencji rządu chce m.in. wprowadzić możliwość rejestrowania pojazdów w rządowej apce.

Szef resortu cyfryzacji o swoim pomyśle opowiedział w jednym z wywiadów, w którym pojawił się także wątek dotyczący możliwości głosowania przez internet. Wówczas Krzysztof Gawkowski wyraził swoje poparcie dla tej idei i dodał, że według niego takie rozwiązanie mogłoby funkcjonować w wyborach w 2027 roku. Jak podkreślał sam minister, w tym momencie realizacja takiego rozwiązania napotyka na bariery, głównie polityczne. Okazuje się jednak, że niektórzy wyborcy już w 2025 roku będą mogli skorzystać z możliwości oddania swojego głosy przez internet.

Głosowanie online szybciej niż się spodziewaliśmy

Serwis wprost.pl poinformował o planach nowego rządu w sprawie wprowadzenia nowego sposobu głosowania. W artykule można przeczytać między innymi, że polityk z otoczenia premiera twierdzi, że Donald Tusk chce pilotażowo dać taką możliwość już w wyborach prezydenckich, ale na razie jedynie dla głosującej Polonii. Ten sam informator dodał również, że w wyborach parlamentarnych przewidzianych na 2027 rok taka forma głosowania dostępna byłaby także w Polsce, co pokrywałoby się z planami przedstawionymi przez ministra cyfryzacji.

Media zauważają, że możliwość oddania głosu w formie online była jedną z obietnic Platformy Obywatelskiej w 2019 roku, która do tej pory nie została zrealizowana. Równocześnie warto zauważyć, że głosowanie elektroniczne w tym momencie dostępne jest jedynie w trzech krajach Unii Europejskiej: Belgii, Estonii oraz Francji.